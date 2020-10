Do pátku by mělo začít sebereportování nakažených

Do pátku by mohlo začít sebereportování nakažených covidem-19. V pilotním testování formulář na pomoc hygienikům vyplnilo už téměř 300 lidí. Na twitteru to napsal vládní zmocněnec pro informační technologie Vladimír Dzurilla. O webovém formuláři, kde by lidé potřebné informace mohli vyplnit ještě před kontaktováním hygienou, mluvil premiér Andrej Babiš (ANO) už 9. září. Jeho spuštění avizoval už v týdnu od 21. září bývalý ministr Adam Vojtěch (za ANO).

"Samoreportování se nám hezky rozjíždí, celkově máme 274 předvyplněných formulářů. Pro všechny bude tato funkcionalita dostupná do pátku," uvedl Dzurilla. Předvyplněné formuláře jsou součástí pilotního projektu, který funguje od minulého týdne.

Ředitelka Hygienické stanice Hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová v polovině září uvedla, že by ho mohla využívat zhruba pětina pozitivně testovaných lidí. Hygienikům by mohl formulář ušetřit čas se získáváním základních informací o nakaženém člověku a informací o jeho případných rizikových kontaktech. Vyplněný formulář by hygienici v telefonátu s nakaženým jen doplnili o další potřebná data.

Nedostatečná kapacita

Právě v Praze hygienici v minulých týdnech nejhlasitěji upozorňovali, že nemají dostatečnou kapacitu, aby trasovali do potřebných 48 hodin všechny rizikové kontakty nakažených. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v pátek řekl, že trasování v Praze a středních Čechách bude "restartováno" a kapacity hygieny posíleny. Ty, které hygienici nestihli včas oslovit, budou kontaktovat, zda měli příznaky nebo jestli neonemocněl některý z jejich kontaktů. Nebudou se dohledávat jejich bezpříznakové kontakty.

V současné době jsou kapacity hygienických stanic, které nestíhají telefonovat nakaženým kvůli vysokému počtu nových případů, posíleny o call centra bank nebo také celníky, zaměstnance úřadu vlády a připravuje se i zapojení policistů. Podle posledních zveřejněných dat z Chytré karantény se na trasování podílelo v pátek 2. října celkem 829 lidí, z nich bylo 679 hygieniků. Za poslední tři dny podle těchto dat bylo do 24 hodin od zadání do systému trasováno 67 procent pozitivně testovaných a 86 procent rizikových kontaktů.