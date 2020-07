Do pražské přírody se vrátí hmyz

Na severovýchodním okraji Prahy vzniknou na polích nektarodárné biopásy pro hmyz. Zakládají je entomologové z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze společně se zemědělci. Na území hlavního města by mělo vzniknout 60 hektarů biopásů několika druhů, které mají pomoci navrátit hmyz do přírody. Projekt by měl zároveň poskytnout informace o tom, jak vytvořené biopásy podporují rozmanitost bezobratlých a jak mohou být prospěšní v zemědělství.

"Úbytek včel a dalších opylovačů v naší krajině sledujeme dlouhodobě. Zásadní pomocí pro ně by bylo udržet přítomnost kvetoucích rostlin v biopásech po celé léto," uvedl vedoucí týmu ekologie hmyzu Michal Knapp z fakulty životního prostředí. Podle koordinátora projektu entomologa Martina Štrobla mohou mít bezobratlí pozitivní vliv na zemědělské výnosy. "Je to například opylování, predace škůdců a semínek plevelů či dekompozice organické hmoty v půdě," uvedl Štrobl.

Letos by chtěli entomologové zmapovat stav před vysetím biopásů. "V dalším roce budeme sběr dat opakovat a doufejme, že i sledovat, jak nám bezobratlých na polích díky biopásům přibude a poskytnou zemědělcům v rostoucí míře i své služby," dodal Knapp. Projektu má pomoci i grant, který tvůrci od hlavního města dostali. Podle Knappa však bude zapotřebí dalších peněz, aby se projekt udržel i v následujících letech, kdy se dá očekávat nejsilnější pozitivní efekt projektu.

Podle technika projektu Miroslava Seidla reagovali obyvatelé přilehlých oblastí na aktivity nejprve s nedůvěrou. Zpráva o tom, že se však na polích nebude nic stavět a vzniknou biopásy, prý obyvatele potěšila.

Biopásy budou vysety na polích obhospodařovaných firmou VIN AGRO s.r.o. "Jsme velmi rádi, že tato iniciativa přichází i od samotných zemědělců, navíc spojená s aplikovaným výzkumem," dodal specialista krajinné zeleně z pražského magistrátu Milič Solský.