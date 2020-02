Dohlasováno. Novým předsedou Senátu se stal Miloš Vystrčil

Novým předsedou Senátu se stal podle očekávání Miloš Vystrčil, předseda senátorů ODS a místopředseda strany. V tajných volbách porazil prvního místopředsedu Senátu Jiřího Růžičku (za TOP 09 a STAN). Vystrčilovi předem vyjádřili podporu zástupci KDU-ČSL a ANO. Nástupce zesnulého Jaroslava Kubery (ODS) povede horní komoru do ustavení jejího nového vedení po podzimních volbách.

Vystrčil získal v tajné volbě 52 hlasů, Růžička 21 hlasů. Volby se zúčastnilo 76 senátorů, tři z nich nedali hlas žádnému kandidátovi. Zbývající čtyři členové horní komory v současném složení se z jednání omluvili.

"Je to pro mne situace, do které jsem si myslel, že se nikdy nedostanu. Ale člověk je tady od toho, aby ty věci, které přicházejí, přijímal a snažil se obstát," uvedl po zvolení Vystrčil. "Jsem jeden z jednaosmdesáti, a kdybych na to náhodou zapomněl, tak mi to prosím připomeňte," řekl senátorům. Růžička Vystrčilovi poté pogratuloval. Vystrčil podle něj nepochybně bude důstojným a zodpovědným reprezentantem Senátu.

Devětapadesátiletý Vystrčil je senátorem za Jihlavsko od roku 2010. Bývalý starosta Telče byl před nástupem do horní komory hejtmanem Kraje Vysočina. Místopředsedou ODS je od roku 2014, o dva roky později stanul v čele senátorů ODS. V horní komoře působil ve výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

Rodák z Dačic vystudoval matematiku a fyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, poté působil jako učitel a zástupce ředitele gymnázia v Telči. Od roku 2009 vyučuje na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.