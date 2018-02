"Dohodneme-li se, bude to bez skandálu." Babiš tlačí šéfa GIBS k rezignaci

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) vyzval ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína k rezignaci. Na webu inspekce o tom informoval mluvčí GIBS Ivo Mitáček, potvrdil tak informace serveru Aktuálně.cz.

GIBS vyšetřuje trestnou činnost policistů, celníků nebo dozorců. Ředitele inspekce jmenuje a odvolává podle zákona premiér na návrh vlády a po projednání v bezpečnostním výboru. Mluvčí zároveň uvedl, že od pondělí je v hlavním sídle GIBS v Praze kontrola z ministerstva financí.

V průběhu února se Murín podle mluvčího opakovaně sešel s Babišem na úřadu vlády. "Premiér pozval ředitele na dvě schůzky, na kterých ho vyzval k rezignaci. Důvodem k odstoupení z čela Generální inspekce bezpečnostních sborů je údajná ztráta důvěry ze strany premiéra," uvedl Mitáček. Jako vhodné datum navrhl premiér konec února letošního roku, což by se údajně obešlo bez dalších skandálů, dodal.

Aniž to mluvčí dával do souvislosti, sdělil ve stejné tiskové zprávě, že byla v hlavním sídle GIBS v Praze zahájena kontrola z ministerstva financí. "Kontrola je všeobecného charakteru a vzhledem ke značnému množství vyžádaných dokumentů a podkladů je jim poskytováno zázemí pro práci na plánovaných pět týdnů," uvedl. Prověrka podle mluvčího ministerstva Michala Žurovce začala na základě oficiálně obdrženého podnětu. "Předmětem kontroly je hospodaření s veřejnými prostředky v letech 2016 a 2017, včetně nastavení a funkčnosti vnitřního kontrolního systému," sdělil ČTK.

Informaci o plánu odvolat Murína potvrdil předseda KSČM Vojtěch Filip, podle kterého ho premiér o záměru informoval na jedné ze schůzek ohledně programu nové vlády. Filip na tiskové konferenci novinářům řekl, že se o tom Babiš zmínil. "Nedivil jsem se tomu," uvedl s tím, že mezi jednotlivými policejními útvary je velká rivalita, což má GIBS řešit, ale neřeší. Nemyslí si, že by vláda v demisi neměla takové kroky činit. "Nejde o to, zda je premiér v demisi, či není, jde o fungování systému," řekl. Ohledně personálních změn s Babišem chtěl mluvit v souvislosti s odvoláváním ředitelů fakultních nemocnic, na to mu ale Babiš podle jeho slov neodpověděl.

Murín vede GIBS od prosince 2016, kdy ve funkci vystřídal Ivana Bílka. Ten rezignoval po vypuknutí olomoucké korupční kauzy Vidkun, která se týkala podezřelých vazeb mezi podnikateli, policisty a politiky.

Server Aktuálně.cz připomíná, že policie nyní stíhá Babiše, jeho nejbližšího spolupracovníka Jaroslava Faltýnka či členy premiérovy rodiny kvůli údajnému dotačnímu podvodu v kauze Čapí hnízdo. Případ vyšetřuje pražský detektiv Pavel Nevtípil, kterého Babiš opakovaně obvinil z toho, že je veden mafií, a své stíhání označuje za účelové.

Rezignace šéfa GIBS by byla jednou z dalších personálních změn, které vláda v demisi od začátku roku provedla. Odvoláni byli například generální ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera, ředitelka pražské Nemocnice Na Bulovce Andrea Vrbovská, ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě Svatopluk Němeček a generální ředitel České pošty Martin Elkán.