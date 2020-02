Dominik Hašek: Jednou chci být prezident

Andrej Babiš hází špínu na druhé, lže a vše podřizuje vlastnímu byznysu, takového člověka si nemohu vážit, říká bývalý nejlepší gólman světa Dominik Hašek. Mluví ale i o své touze kandidovat na Hrad, o Donaldu Trumpovi nebo o současné krizi českého hokeje A prozrazuje, jak si vede a kolik už ho stál jeho drink Smarty.



Co vám provedl premiér Andrej Babiš?

(smích) Neprovedl mi vůbec nic. Proč se ptáte?

"Fuj, hnus, zvracím. Prosím pana StBáka Andreje Babiše, aby se nepřibližoval k mému nejmilovanějšímu sportu hokeji, kterému jsem zasvětil čtyřicet let svého života. Nechci, aby český národní sport byl jakkoli poskvrněn Vaším jménem," napsal jste ministerskému předsedovi na Twitteru po jeho návštěvě hokejového stadionu v Litvínově. Čím vás tak štve?

To je můj dlouhodobý názor, jen na Twitteru jsem začal být aktivní až před dvěma třemi měsíci. Já jsem mu nevěřil už při jeho vstupu do politiky, v té úplně první kampani. On vždy jen hází špínu na druhé, aniž by komukoli cokoli dokázal. V jeho očích může za vše někdo jiný a s takovým přístupem se já zásadně neztotožňuji. Ale nejde jen o to. Ať už se podíváte na jeho vztahy s StB, které jsou dnes potvrzené, to, že křivě přísahal na zdraví svých dětí v kauze Čapí hnízdo, že podřizuje celý stát vlastnímu byznysu, a další a další věci. Takového člověka si prostě nemohu vážit, i když je v čele naší země. Proto samozřejmě rád využiji toho, že mám možnost dát své názory veřejně najevo a lidé mě poslouchají díky tomu, kdo jsem. Kdybych nebyl Dominik Hašek, možná nebudu téměř nikoho zajímat. Takže to beru i jako svou povinnost, říkat ty věci, když mohu a když je mě slyšet.

Takže jste nepatřil mezi ty, kteří Babiše nejdříve podporovali, ovšem později se od něho začali odvracet?

Ne. Už před těmi sedmi lety jsem nebyl jeho fanouškem. A má averze vůči němu se stupňuje. On lže a to, co dělá pro lidi, je vždy především spojeno s jeho osobními i obchodními zájmy. Všechny osočuje. Politiky, podnikatele, média. Je šest let ve vládě, a neumí za nic přijmout odpovědnost. Podle mě je právě toto povinností skutečného lídra.

Proto jste veřejně podporoval i protivládni demonstrace na Letné?

Jasně, já to podporuji, několika těch demonstrací jsem se i zúčastnil. Je to známka demokracie a je dobře, že se společnost ozývá. Nikdo přece nikomu nedává pistoli k hlavě. Nikdo netvrdí, že chce někoho svrhávat nedemokratickou cestou, máme tu volby a ty jasně rozdaly karty. To ale neznamená, že musíme další čtyři roky jen mlčet. Já také nesouhlasím stoprocentně se vším, co na těch akcích padne, nicméně souzním s důvody, proč jsou namířeny proti osobě Andreje Babiše.

Co konkrétně vám vadí na jeho politice nebo na politice vlády?

Fakt, že se její sliby a činy zásadně rozcházejí. To je ostatně problém více politiků. Nemám například radost z toho, že v době velkého růstu ekonomiky vláda rozhazuje a utrácí více, než vydělá. Dříve Babiš politiky za deficity v rozpočtu kritizoval.

Co naopak dělá vláda dobře?

Určitě na ní nechci za každou cenu hledat chyby. Růst důchodů je správná a důležitá věc stejně jako vyšší rodičovský příspěvek. Proti tomu nemám nic, i když tyto věci neschválila jen vláda, ale téměř všichni poslanci. Nicméně vyšší dávky nezastřou fakt, že se hnutí ANO chová jako sekta a v něm ani ve vládě neexistuje žádná kritika předsedy. To je nebezpečné a vadí mi to.

Na druhou stranu je hnutí ANO u vlády už šest let a stále má pohodlný náskok v preferencích, opozice na jeho porážku nedokáže najít recept. Máte mezi opozičními stranami nějakého favorita?

Dnes nevíme, na jakou stranu se příště přidá ČSSD. Může se také stát, i když je to nepravděpodobné, že po příštích volbách budou ve sněmovně jen ANO, Piráti a ODS. Ostatní jsou strašně blízko pěti procentům. Zejména TOP 09, STAN a lidovci musejí začít hledat partnera, a ne se pořád hádat. Jinak hrozí, že neuspějí. Hrozně také záleží na osobnostech, dnes už skoro nikdo nečte programy. Na tom podle mě musejí všechny strany zapracovat.

A ten váš favorit?

Ten se dnes pohybuje kolem těch pěti procent. Ale víc ze mě nedostanete.