Dopis od Grety

Zkusme to prostě. Asi se shodneme na tom, že planeta je jen jedna. Fajn. Asi se shodneme i na tom, že počet jejích obyvatel stoupá, zatímco množství zdrojů není nevyčerpatelné. Zatím pořád shoda.

Ano, některé zdroje lze obnovovat, jiné nahradit, některé ale docházejí a jsou to většinou ty, které hodně znečisťují: uhlí, ropa, trochu méně to obojí platí o plynu, ani ten se ale neobnovuje. Jejich dobývání bude čím dál nákladnější a znečištění z toho čím dál větší. Třeba ropa pod mořem nebo frakování břidlicového plynu. Můžeme v tom samozřejmě pokračovat. Můžeme ostatně donekonečna polemizovat i o tom, jestli je míra podílu člověka na klimatické změně taková nebo maková. Otázka je, zda je to rozumné.

Lidé nepochybně raději dýchají čistý vzduch. Pijí raději čistou vodu. Jedí raději potraviny bez chemikálií. Chtějí čisté lesy, pole s remízky, aby všude byli ptáčci, pořád svítilo slunce, ale aby zároveň nebylo sucho. Chtějí to zároveň - nebo ne? Chtějí ale také mít všechno po ruce, na krámě, výběr z mnoha druhů, celý rok, vlastně pořád a v jakémkoli množství, chtějí volně cestovat, chtějí dobré silnice, rádi jezdí auty, doma je fajn mít teplo, ale aby to všechno moc nestálo. To chtějí také zároveň. Rozumné je tato přání nějak skloubit.

Pak jsou tu ale ještě firmy, jejichž podnikání je založeno na tom, že znečištění nemají zahrnuté v nákladech. Prostě topí, ale účet nejde tak docela jim. Jde všem. Přes dvě třetiny světového znečištění má tak či onak původ u byznysu jen pouhé stovky firem. A tyto firmy chtějí, aby všechno zůstalo, jak je. Jsou na to ochotny vynaložit velkou část peněz, které ušetřily na nákladech za znečištění. Do toho běží čas. Lidí dál přibývá, zdroje mizí, ti lidé chtějí zároveň čistou přírodu i mít se dobře a žít pohodlně, firmy chtějí zisky, na něž si navykly. V energetice se navíc peníze vracejí až po mnoha letech a firmy musely hodně investovat. Každý se ze svého pohledu chová rozumně. Situace se ale zhoršuje, což je měřitelné.

Článek vyšel jako polemika s Václavem Klausem mladším. Jeho komentář si můžete přečíst zde.