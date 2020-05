Zrušme Green Deal!

Evropská unie i nadále počítá se svým ozeleňováním bez ohledu na ekonomickou krizi způsobenou koronavirovou pandemií. Green Deal neboli Zelený úděl znamená mít do roku 2050 klimaticky neutrální Evropu. Proti tomu ovšem na domácí scéně aktivně vystupuje česká vláda, protože se nejdříve musí zotavit ekonomika postižená koronavirem. Měl by se Green Deal ukončit, nebo by se v něm mělo pokračovat?

Útočí to na nás různými kanály: katastrofické scénáře, jak špatně na tom naše planeta je, jak se za pár let usmažíme, že dojde k zaplavení ostrovů a tak všelijak podobně. A jak za to může člověk - zejména ten bohatý a západní.

Vlády a další pumpují do tohoto "informačního boje" miliardy, OSN a další globální i méně globální organizace přijímají usnesení, jedné pubertální dívce jsme dokonce ukradli dětství. Kdo chce, ten všechny tyto informace včetně změny od "globálního oteplení" k lépe marketingově využitelné a hůře vědecky vyvratitelné "klimatické změně" má. A může tomu všemu věřit, či se dokonce zapojit.

Opačných - skeptických - hlasů a názorů je také velké množství. Mají menší či žádnou podporu velkých financí, univerzit i politiků. Ale na světě, zaplať pánbůh, to funguje tak, že lidé mají hlad po nešablonovitých a neunifikovaných informacích. A tyto se šíří. My starší vše pamatujeme z doby komunismu.

Táboru skeptiků hraje do karet ještě jeden fakt: věda (pravda o světě kolem nás) nezná žádný konsenzus většiny či formální stanoviska vědeckých institucí. Hezky to ilustruje historka o Albertu Einsteinovi, po jehož odchodu z Německa nacisté vyprodukovali dílo Sto vědců proti Einsteinovi, na což údajně reagoval slovy: "Proč sto? Kdybych se mýlil, stačil by jeden." Neboli něco pravda buď je, nebo není, o tom je věda. I argument, který se snaží většina ukřičet, nelze zničit, pokud je pravdivý.

I lidé velmi skeptičtí vůči politicko-vědeckému náboženství klimatické změny tak mají dost argumentů geologů, historiků, ekologů, ekonomů i přírodovědců. Nehodlám tento text zasvětit snášení argumentů pro skeptický pohled na věc, byť ho zastávám (a patrně i z tohoto důvodu jsem byl osloven redakcí). Jen se kolem sebe v době pandemie koronaviru rozhlédnu.

...