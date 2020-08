Doporučení pro chod škol budou vycházet i z koronavirového semaforu

Školy zahájí svou činnost 1. září v běžném provozu se zvýšenými hygienickými opatřeními. Doporučení k ochraně proti koronaviru se v nich budou řídit mimo jiné podle systému čtyř stupňů rizika nákazy, který ministerstvo zdravotnictví používá pro označování epidemiologické situace v jednotlivých okresech. Novinářům to řekl ministr školství Robert Plaga (ANO). Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha by se školy mohly uzavřít v případě označení některého okresu červeným, tedy nejvyšším stupněm rizika.

Ministerstvo zdravotnictví podle Plagy doplnilo svůj systém pro označování rizika nákazy v okresech o takzvaný semafor pro školy. V současnosti jsou podle mapy ministerstva všechny regiony s výjimkou Prahy a Frýdku-Místku v nejnižším, tedy nulovém stupni rizika, ve kterém budou moct fungovat ve standardním režimu. Hlavní město s Frýdeckem-Místeckem jsou ve stupni prvním, tedy zeleném, kdy by se měl omezit do školy vstup cizím lidem a schůzky s rodiči by se měly konat on-line.

Horší žlutý stupeň by měl vést k omezení aktivit mimo standardní organizaci školy a minimalizaci potkávání klientů v čekárnách školských poraden a červená by podle Vojtěcha mohla vést k výraznějšímu omezení provozu školy a přechodu na distanční vzdělávání.

Při zahájení školního roku se od dětí podle Plagy nebude vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti, které bylo podmínkou návratu do škol v květnu a červnu. Na rozdíl od jara ministerstvo školství s epidemiology nestanovilo nyní ani žádná pravidla pro omezení počtu žáků ve třídách, mohou se tedy sejít celé. Konkrétní podmínky provozu a vnitřního režimu škol mají stanovit ředitelé.

Podle Vojtěcha bude pro provoz škol od září zásadní hygiena. Bude se dbát na mytí rukou, dezinfekci, správné smrkání nebo úklid a větrání místností. Školy by měly podle ministra zdravotnictví omezit akce, kde se potkávají děti z různých tříd. Umožní to hygienikům nedávat do karantény velké skupiny dětí. Toto doporučení se podle Plagy týká také družin. Pokud to bude možné, měly by je školy podle něj organizovat tak, aby v nich byly děti jen z jedné třídy. Rozhodnutí ale bude na ředitelích škol, dodal.

Za přísných hygienických podmínek budou moct fungovat i školní jídelny. Žáci z různých tříd by se v nich ale měli potkávat co nejméně. Jídelny proto mohou obědy vydávat delší dobu, nebo mohou vymezit části místnosti pro jednotlivé třídy. Zakázáno bude samoobslužné odebírání příborů, nápojů, polévek či salátů.