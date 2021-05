Doporučení Uhelné komise skončit s uhlím v roce 2038 vezme vláda asi jen na vědomí

Doporučení Uhelné komise skončit v Česku s využíváním uhlí pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2038 nebude vláda zřejmě schvalovat, ale pouze ho vezme na vědomí. Vyplývá to z návrhu usnesení pro jednání vlády. Řada ministrů v posledních týdnech uváděla, že požadují konec uhlí v Česku dříve. Z podkladů pro pondělní jednání kabinetu dále vyplývá, že vláda doporučí, aby byly v rámci komise dále podrobněji rozpracovány a vyhodnoceny podmínky, nástroje a dopady dřívějšího ukončení využití uhlí v energetice ČR. Navrhovaný termín je konec letošního roku, tedy až po volbách do Poslanecké sněmovny.

Komise doporučila ukončit využívání uhlí v Česku v roce 2038 loni v prosinci. Ministry však termín odklonu od uhlí rozděluje. Pro dřívější odklon od uhlí v roce 2033 jsou ministři za sociální demokracii, pro bližší datum se vyslovil i jeden z jejích předsedů komise a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). V připomínkovém řízení k materiálu dřívější termín podpořilo také například ministerstvo financí. Vicepremiér, ministr průmyslu a druhý z předsedů komise Karel Havlíček (za ANO) naopak dříve řekl, že kabinet by neschválením harmonogramu popřel jedenapůlroční činnost komise.

V navrhovaném usnesení pro pondělní jednání vlády dále stojí, že bude uloženo předsedům Uhelné komise, aby zpracovali podrobný harmonogram útlumu pro jednotlivé typy zdrojů s ohledem na jejich emisní intenzitu, návrh potřebných regulatorně legislativních nástrojů pro prosazování cílů vlády v této oblasti a detailní zhodnocení a řešení ekonomických a sociálních dopadů v útlumem postižených regionech. Termín je opět konec letošního roku.

Ekologické organizace Hnutí Duha a Greenpeace v páteční tiskové zprávě upozornily, že sedm ze 14 členů a členek vlády oponovalo návrhu termínu útlumu uhlí v ČR v roce 2038 už v meziresortním připomínkovém řízení a podpořilo rychlejší scénář odklonu od uhlí v roce 2033, který Uhelná komise také propočítala. "Kromě ministerstva životního prostředí šlo také o resorty zahraničí, vnitra, kultury, školství, práce a sociálních věcí, ale také financí. Za rok 2038 se výslovně postavilo kromě ministerstva průmyslu a obchodu jen ministerstvo obrany," uvedli ekologové. Materiál s doporučením Uhelné komise byl na začátku února z jednání vlády stažený.

"Svět se hodně změnil od února, kdy ministr Havlíček nesl návrh na konec uhlí v roce 2038 na vládu poprvé. Cena emisní povolenky drtí uhelný průmysl. ČEZ se do roku 2030 zbaví téměř veškeré své uhelné kapacity. A i to Německo, kterým se Havlíček tolikrát zaklínal, skončí s uhlím dříve než v roce 2038. Konec uhlí proběhne v následujících deseti letech, ať už se to Havlíčkovi líbí, nebo ne," řekl v pátek mluvčí Greenpeace ČR Lukáš Hrábek. Cena emisních povolenek, které platí uhelné elektrárny či průmyslové podniky za tunu oxidu uhličitého (CO2) vypuštěného do atmosféry, dosáhla v posledních měsících rekordních hodnot.

Hnědé uhlí má v současnosti největší podíl na výrobě elektřiny v ČR. Podle dat Energetického regulačního úřadu na ně předloni připadalo asi 40 procent výroby, následovaly jaderné elektrárny s podílem zhruba 35 procent. Černé uhlí mělo podíl na celkové výrobě elektřiny 2,5 procenta, poprvé méně než fotovoltaické elektrárny. Provozovatelem uhelných elektráren je v ČR polostátní společnost ČEZ nebo soukromé společnosti Sev.en Energy a Sokolovská uhelná. ČEZ ve své nové strategii ve čtvrtek oznámil, že bude pokračovat v útlumu uhlí a do roku 2030 ho přestane spalovat v teplárnách. Změny chystají i další energetické firmy.