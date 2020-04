Doporučujeme zůstat, protože tu je bezpečno, řekl Babiš

Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) neřeší a ani nechce řešit krátkodobé výjezdy mimo Česko, například na nákupy či výlety. Hromadná turistika nefunguje a Češi by měli utrácet doma, řekl předseda vlády Českému rozhlasu Radiožurnál, když popisoval uvolnění volného pohybu, jak o něm ve čtvrtek večer rozhodla vláda. Podle rozhodnutí kabinetu se při návratu musí člověk prokázat maximálně čtyři dny starým negativním testem na koronavirus.

Babiš poznamenal, že test stojí ke třem tisícům korun, což prodražuje výjezdy za hranice kvůli nákupům. Poznamenal také, že cestování je složité kvůli omezením v dalších zemích. "Nepustí vás," uvedl s tím, že rozvolnění je spíše teoretické, protože "prakticky se de facto nedostanete nikam". Například Chorvatsko cizince nepřijímá, do Rakouska je třeba test. Prakticky tak podle premiéra čtvrteční rozhodnutí vlády míří mezi techniky a další zaměstnance, kteří musí vyjet kvůli výrobě a obchodu.

"(Krátkodobé výjezdy za nákupy) neřešíme, ani nechceme řešit, nejdřív musíme dostat do normálního stavu, co se děje v Česku," uvedl Babiš. Podle něj by bylo vhodné, aby po rozvolnění trhu Češi utráceli doma. "Doporučujeme zůstat, protože tu je bezpečno," uvedl.

Jak dlouho bude v Česku povinností ve veřejném prostoru nosit roušky, odmítl premiér spekulovat. Opět hájil kroky, kterými vláda v březnu život v Česku omezila. V souvislosti se čtvrtečním rozhodnutím soudu, který čtyři omezení označil za nezákonná, uvedl, že není důvod, proč by kvůli tomu měla vláda či některý z ministrů odstoupit. "Proč bychom odcházeli, já bych očekával, že nám poděkují," uvedl. Opakoval, že rozhodnutí vláda přijímala v době, kdy v některých zemích umírali nemocní s koronavirem po stovkách za den a mrtvoly se skladovaly na stadionech. České vládě se podle Babiše díky rychlému postupu podařilo epidemii dostat pod kontrolu.