Doprava přes most v Pardubicích bude deset týdnů kyvadlová, začala rekonstrukce

V Pardubicích v pondělí začala částečná uzavírka mostu kpt. Bartoše. Provoz bude deset týdnů kyvadlový. Starý most musí radnice nechat provizorně opravit. Náklady budou 6,5 milionu korun. Novinářům to v pondělí řekl náměstek primátora Petr Kvaš (ODS). "Je to nezbytný uzel pro dopravu, jeho uzavření by byl velký problém pro ostatní komunikace, podařilo se domluvit, že doprava bude pokračovat v jednom pruhu," uvedl.

Most je ve špatném stavu, radnice tam dvakrát snižovala nosnost, aktuálně po něm mohou jezdit jen auta do 3,5 tuny. Výjimku mají vozy MHD a složky IZS, které přes most jezdí.

"Most je starý, musí vydržet do doby, než ho opravíme nebo postavíme nový. Je paradoxní, že mostovka je z roku 1882, to je z doby, kdy vozy ještě nejezdily. Most původně sloužil u zdymadla, potom byl přesunut sem," řekl Kvaš.

Minulé opravy podle něj mostu moc neprospěly, betonová deska ho příliš zatěžuje, proto město přistoupilo k rychlým opravám. Měly by zvýšit životnost konstrukce. "Nejhorší jsou pro něj těžká vozidla. Ocelový most se pravidelně prohýbá, pracuje," řekl Kvaš.

Stavební firma Chládek a Tintěra má na opravy deset týdnů. Svrchu odfrézuje živičný povrch, postaví nový. Postaví pilíře a opěry lešení. Odtud bude opravovat mostní ložiska.

"Čeká nás oprava mostních dilatačních závěrů, jsou poškozené, zatéká voda do mostních ložisek, docházelo by k jejich degradaci. Mohla by hrozit destrukce spodní stavby," řekl Luboš Holas ze stavební firmy.