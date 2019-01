Hlávkův most čekají zatěžkávací testy. Doprava zůstane bez omezení

Pražská Technická správa komunikací (TSK) v pondělí večer zahájí zatěžovací zkoušky oblouků v části Hlávkova mostu. Práce jsou součástí celkové diagnostiky mostu a potrvají do pátku. Sdělila to mluvčí TSK Barbora Lišková. Dopravy na mostě se zkoušky významně nedotknou, pouze bude v noci uzavřen jeden ze dvou chodníků. Hlávkův most je dlouhodobě ve velmi špatném stavu.

"Abychom nenarušili plynulost provozu, budeme práce provádět od 20.00 do 6.00. V tomto čase bude uzavřen pouze pravý chodník při pohledu z centra, pěší budou moci využít chodníku levého," uvedl ředitel TSK Petr Smolka.

Zkoumány budou čtyři oblouky ve směru z centra vpravo, které jsou mezi Štvanicí a holešovickým břehem. Na most nebudou najíždět nákladní vozy, ale odborníci použijí takzvaný budič kmitů, který byl použit už při zkoumání nedalekého Libeňského mostu. Je to přístroj, který most rozvibruje, a následně budou odborníci sledovat frekvence vyslané přístrojem. Z měření odezvy pak zjistí stav mostu. Přístroj bude na most přivezen v 20.00, následně bude sestaven a pracovat začne od 21.00.

Odborníci z Kloknerova ústavu ČVUT loni v září osadili Hlávkův most čidly zaznamenávajícími jeho pohyb, odebírají vzorky betonu a provádějí akustická měření. "Probíhá i podrobný stavebně-historický průzkum. Nyní zahajujeme dynamické zkoušky a čekají nás ještě zkoušky statické a řada dalších prohlídek, odběrů, testů a teoretických analýz statické spolehlivosti konstrukcí," uvedl ředitel Kloknerova ústavu Jiří Kolísko. Diagnostické práce mají být hotovy v létě.

Původní konstrukce Hlávkova mostu je z roku 1914 a v 60. letech k ní byla přistavěna nová.

Problémy se stavem mostů má Praha dlouhodobě. Na začátku prosince 2017 spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. Při nehodě byli zraněni čtyři lidé. Praha aktuálně řeší také opravu Libeňského mostu, jehož rekonstrukce má začít letos opravami některých částí. Ve špatném stavu je také Palackého most a Praha chystá opravu Barrandovského mostu.