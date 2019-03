Hradecký kraj vyřešil dopravu. Připlatí za ni 27 milionů korun

Královéhradecký kraj se dohodl i s posledním dopravcem, semilskou firmou BusLine, na podmínkách autobusové dopravy od 1. dubna. Dopravcům kraj letos místo původně předpokládaných 378 milionů korun zaplatí za objednanou linkovou dopravu navíc přibližně 27 milionů korun. Celková dotace dopravcům tak bude přibližně 405 milionů korun. ČTK to řekl mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.

Kraji na konci loňského roku vypovědělo smlouvy osm z jedenácti autobusových dopravců, a to k 31. březnu. Představovalo to 97 procent dopravy v kraji. Dopravci požadovali od kraje více peněz, především na mzdy řidičů. Kromě firmy BusLine se kraj s dopravci na nových smlouvách dohodl už při prvním kole jednání 18. a 20. února. Jednání s firmou BusLine bylo třetí v pořadí.

Na jednání si zástupci kraje a firmy BusLine vysvětlili technické a provozní záležitosti, které byly tématem minulých jednání. BusLine pro kraj ročně najezdí asi 2,3 milionu kilometrů, což je asi 12 procent z 18,5 milionu kilometrů, které kraj objednává.

"Dohodli jsme se na podmínkách nové smlouvy a já mohu díky tomu potvrdit dohodu se všemi osmi dopravci, kteří budou nadále v nezměněné podobě zajišťovat autobusovou dopravu v našem kraji," uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS).

Znění všech dohod nyní musí projednat Rada Královéhradeckého kraje. Až poté budou nové smlouvy podepsány. "Předpokládáme projednání nových smluv na radě kraje 18. března tak, aby autobusová veřejná doprava v našem kraji v dubnu pokračovala v nezměněné podobě," uvedl Červíček.

Podmínky nových smluv již kraj v únoru dohodl s firmami Arriva Východní Čechy, Audis Bus, CDS Náchod, ČSAD Ústí nad Orlicí, Krkonošská autobusová doprava Vrchlabí, P-transport a Trutnovská autobusová doprava. Kdyby se kraj s dopravci nedohodl na nových smlouvách, hrozilo by od 1. dubna zastavení drtivé většiny dotované linkové dopravy v kraji.

Smlouvy platné od 1. dubna 2019 kraj s dopravci uzavře z titulu mimořádné situace bez otevřené soutěže v režimu jednacího řízení bez uveřejnění. Smlouvy by měly platit přibližně do září 2020, kdy by je měly nahradit smlouvy vzešlé z nynějšího osmimiliardového tendru na zajištění dotované autobusové dopravy od roku 2020 na deset let.

Dosud dopravci autobusovou dopravu v kraji zajišťují na základě smluv uzavřených na konci roku 2016. Kraj s nimi tehdy smlouvy uzavřel v režimu jednacího řízení bez uveřejnění poté, co se mu nepodařilo dokončit tendr na desetiletou dopravní obslužnost od 1. ledna 2017. Kraj již na začátku nynějších jednání připustil, že náklady a ceny dopravního výkonu nasmlouvané v roce 2016 se již změnily a neodpovídají současné době.