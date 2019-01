Lidé jsou rukojmími sporu, mrzí hradeckého hejtmana

Podmínečné odstoupení stavebních firem od výstavby dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic je podle hradeckého hejtmana Jiřího Štěpána (ČSSD) velmi špatnou zprávou. Hejtman věří, že firmy se s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD) dohodnou a obyvatelé kraje se tak nebudou stávat rukojmími v jejich sporech. Hejtman to řekl v úterý.

"Pokud by skutečně došlo ke zdržení stavby o několik let, je to zásadní zádrhel a jedna z nejhorších zpráv, které jsme mohli slyšet," řekl hejtman. Hradec Králové a další obce na trase silnice číslo 33 by podle něj musely dál snášet velké zatížení tranzitní dopravou do Polska. Budování dálnice kraj současně považuje za zásadní věc i pro ekonomický rozvoj regionu.

Hejtman uvedl, že neměl žádné náznaky, že by věc byla v takovém stavu, že by hrozilo úplné zastavení stavby a opakování tendru na výběr stavební firmy. Od ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) a od ŘSD bude hejtman chtít vysvětlení. Sám bude připraven pomoci s řešením situace. ŘSD stavbu slavnostně zahájilo loni 2. října, ale vlastní stavba dosud nezačala.

Kolosální neschopnost

Podle primátora Hradce Králové Alexandra Hrabálka (za ODS) znamená jakékoliv zdržení výstavby dálnice prodloužení útrap obyvatel Hradce Králové tranzitním automobilovým provozem. "Pevně věřím, že se tato komplikace se vyřeší co nejdříve a stavba brzy začne. Jde o strategickou komunikaci v našem kraji," uvedl pro ČTK Hrabálek.

Hrozba zdržení stavby dálnice znepokojila starosty Náchoda a Trutnova, kteří se stavbu D11 v minulosti velmi zasazovali. Starosta Náchoda a poslanec Jan Birke (ČSSD) záležitost označil za malér a za kolosální neschopnost, z nichž by měl premiér Andrej Babiš (ANO) vyvodit důsledky. "Je to hození do koše práce všech poslanců, hejtmanů a politiků, kteří na tom pracovali," řekl Birke.

Starosta Trutnova a poslanec Ivan Adamec (ODS) chce věřit, že se obě strany rychle dohodnou. "Pokud by k dohodě nedošlo, je to problém. Situace mě vůbec netěší. Dálnici prosazujeme mnoho let a jakékoliv skluzy (výstavby) nám velmi vadí," řekl ČTK Adamec. Ministra Ťoka se hodlá zeptat na vysvětlení.

Stavební společnosti Eurovia, Metrostav a Swietelsky si stěžují, že jim ŘSD řádně nepředalo staveniště. Sdružení chce za stavbu také víc peněz. ŘSD tvrdí, že se ho Eurovia formálním odmítnutím převzít staveniště snaží dostat pod tlak. Více peněz za dostavbu D11 firmám nechce dát, pak by prý z jiných zakázek podmínečně odstupovaly i jiné stavební firmy.