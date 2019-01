Na Boží Dar by mohly ve středu opět vyjet linkové autobusy

Pokud se v noci v Krušných horách nezhorší počasí oproti současnému stavu, vyrazí ve středu brzy ráno do Božího Daru opět linkové autobusy. Kvůli kalamitě dosud autobusy zajížděly pouze k jáchymovské radnici. Dosud oficiálně neprůjezdným úsekem od abertamské zatáčky přes planinu do Božího Daru autobusy provede sypač Údržby silnic Karlovarského kraje, informovala v tiskové zprávě mluvčí Karlovarského kraj Jana Pavlíková.

"Jestli se v noci nějak zásadně nezhorší povětrnostní podmínky, vyjede během středy všech sedm autobusových spojů na Boží Dar. Informaci o tom lidé dostanou od řidiče autobusu. Opatření vzniklo na základě dohody silničářů, policie, starosty Božího Daru a zástupců kraje," doplnil hejtmančin náměstek Petr Kubis.

První autobus do Božího Daru by tak měl vyjet ve 4.52 z karlovarského dolního nádraží, do cíle by měl dorazit kolem 6.00. Do Božího Daru autobusy nezajížděly od pondělního večera. Ve městě zatím stále trvá kalamita, ráno se nicméně předpokládá zprůjezdnění silnice k hraničnímu přechodu Oberwiesenthal.