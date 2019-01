Na silnicích opatrně: na Liberecku hrozí kalamita, padají stromy

Na jihočeských silnicích se v pátek ráno místy tvoří ledovka a sněhové jazyky. V horách v Libereckém kraji hrozí závěje a v Jablonci trvá kalamita, zatímco Zlínský a Královéhradecký kraj se potýká s rozbředlým sněhem. Vozovky jsou sjízdné se zvýšenou opatrností.

Jihočeský kraj

Ráno místy drobně sněžilo a sníh začal namrzat. Kolem Studené na Jindřichohradecku a ve vyšších polohách okresu Tábor u Mladé Vožice a Choustníku se tvoří sněhové jazyky. Na silnici mezi Horní Vltavicí a Kubovou Hutí je ledovka.

Podle meteorologů bude v pátek v kraji oblačno až polojasno, odpoledne od severozápadu až zataženo s občasným sněžením. Nejvyšší denní teploty minus tři až nula stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách minus šest.

Liberecký kraj

Silnice v Libereckém kraji jsou nadále sjízdné se zvýšenou opatrností. Ve vyšších polohách hrozí tvorba sněhových jazyků a závějí. Motoristé by měli být opatrní také kvůli padajícím stromům, které nevydrží pod náporem sněhu. Pro Jablonec nad Nisou nadále platí kalamitní stav, potrvá zřejmě až do pondělí.

Teploty v kraji jsou ráno mezi minus třemi až minus sedmi stupni Celsia, sněhové přeháňky jsou jen ojedinělé. Hlavní tahy jsou převážně mokré, na vedlejších silnicích v Jizerských horách a západní části Krkonoš je ujetá vrstva sněhu. Provoz bude v pátek až do 15.00 omezen na silnici druhé třídy mezi Bílým Potokem a Smědavou na Liberecku.

Opatrní by měli být řidiči v kraji kvůli možným pádům stromů do vozovky. Ráno hasiči odstraňovali stromy z jedné silnice u Jablonce nad Jizerou na Semilsku či v Polední ulici v Liberci-Radčicích. Podle předpovědi by v pátek mělo být zataženo s občasným sněžením. Nejvyšší denní teploty budou mezi nulou až minus třemi stupni Celsia, na horách mezi minus dvěma až minus pěti stupni.

Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji leží v pátek ráno v nižších polohách zbytky rozbředlého sněhu, případně jsou vozovky po chemickém ošetření holé a mokré. V některých úsecích hrozí jejich namrzání.

V kraji je zataženo, teplota se ráno pohybovala od minus osmi do minus dvou stupňů Celsia. Místy fouká slabý vítr. Odpolední maxima by podle předpovědi měla vystoupat k minus jednomu stupni Celsia. Přes den bude zataženo až oblačno, zpočátku místy se slabým sněžením. Během dne se budou srážky objevovat jen ojediněle, místy může být přechodně až polojasno. Později večer se postupně od severozápadu vyskytne sněžení na celém území. Vát bude slabý severní, během dne mírný severozápadní, postupně západní až jihozápadní vítr.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji v noci sněžilo a na sinicích ráno zůstávaly zbytky rozbředlého sněhu. Opatrní musejí být řidiči zejména v Krkonoších a na Trutnovsku a Náchodsku. V Orlických horách na Rychnovsku na silnicích leží vrstva ujetého sněhu a místy se na nich může tvořit náledí.

V kraji se ráno teploty pohybovaly několik stupňů pod nulou, na horách kolem minus sedmi stupňů Celsia. Přes den by mělo být v hradeckém kraji zataženo až oblačno, místy přechodně polojasno až skoro jasno. Později odpoledne se v kraji čeká sněžení. Teploty by se měly přes den pohybovat od minus tří stupňů do nuly, na horách kolem minus tří stupňů Celsia.



Olomoucký kraj

Rozbředlý sníh pokrývá v Olomouckém kraji již pouze vozovky na Šumpersku a Jesenicku. Cesty jsou tam sjízdné, správci silnic ale doporučují zvýšenou opatrnost. Kvůli silnému větru musejí řidiči ve vyšších polohách Olomoucka a Přerovska počítat místy se sněhovými jazyky. Ostatní silnice v kraji jsou většinou holé a mokré po chemickém ošetření.

Pardubický kraj

Dopravu zde ztěžuje sníh, který zůstává hlavně ve výše položených oblastech, většinou je rozbředlý po solení, někde i uježděný. Hlavní tahy jsou až na výjimky mokré a holé. Se sněhem musejí řidiči počítat na komunikacích druhé a třetí třídy v okolí Poličky, Lanškrouna, Vysokého Mýta, Hlinska, Přelouče nebo v Železných horách. Na Lanškrounsku se ve vyšších polohách vlivem větru tvoří slabé sněhové jazyky. Ty jsou také na státní silnici I/34 v úseku Svitavy - Polička. Státní silnice I/11 přes Suchý vrch je sjízdná se sněhovými řetězy.

V pátek ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, ve východní části regionu foukal silný až nárazový vítr. Na většině území sněžilo. Teploty se pohybovaly mezi minus šesti a minus jedním stupněm.

Plzeňský kraj

Dopravní komunikace v Plzeňském kraji jsou ráno se zvýšenou opatrností sjízdné. Leží na nich vrstva rozježděného posoleného sněhu. Některé silnice, včetně úseků dálnice D5 na Tachovsku, jsou holé a vymrzlé.

Na silnicích ve vyšších polohách Šumavy a místy i na severním Plzeňsku, které se v zimě nesolí, je ujetá vrstva sněhu krytá tuhým posypem. Na mokré silnici u Domažlic, kde se lokálně utvořila ledovka, havarovalo do příkopu osobní vozidlo. V kraji je většinou už bez srážek, je bezvětří nebo fouká jen slabý vítr. Teploty se ráno pohybují pod nulou, od minus dvou až po minus devět stupňů Celsia. Nejchladněji je v Plzni.

Ústecký kraj

Silničáři vytrvale protahují vozovky v Krušných horách a na Děčínsku. Uzavřeno zůstává několik kratších úseků silnic. Pracovat budou v pátek frézy na Moldavě na Teplicku, kde platil kalamitní stav.

Neprůjezdná je silnice u Nakléřova nad Ústím nad Labem, u Malého Háje na hranici okresů Most a Chomutov, pracuje se na cestě z Moldavy do Mikulova. Zavřená zůstane trasa z Výsluní do Rusové nad Chomutovem, cestu lze objet. Pluhy znovu pracují také na Děčínsku. Silnice v nižších polohách jsou holé, místy mokré, někde mohou namrzat.

Moravskoslezský kraj

Zde jsou jsou horské silnice sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Leží na nich zbytky sněhu, ve vyšších polohách navíc i ujetá vrstva. Na Bruntálsku se tvoří sněhové jazyky, je snížená viditelnost vlivem sněžení. Stejně tak i v Beskydech, kde je i mlha. Na Novojičínsku, Karvinsku a v Ostravě jsou silnice sjízdné bez omezení.

Jihomoravský kraj

Zde leží na vozovkách buď rozbředlý sníh, nebo namrzají. Na dálnici D1 mezi 141. a 188. kilometrem je snížená viditelnost kvůli sněhovým srážkám

Teploty v kraji se nad ránem pohybují od minus pěti do minus jednoho stupně Celsia. Zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření leží na silnicích v oblasti Slovácka, možné je namrzání vozovky. V oblasti Bílých Karpat leží po odplužení sněhových jazyků místy zbytky sněhu kryté posypem.

Meteorologové na pátek pro Jihomoravský kraj předpovídají zataženo až oblačno, zpočátku místy slabé sněžení. Během dne budou srážky jen ojedinělé a místy přechodně až polojasno. Večer očekávají od severozápadu sněžení na celém území. Nejvyšší odpolední teploty mají dosahovat minus dvou až plus jednoho stupně Celsia.