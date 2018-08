Nelegální billboardy u silnic mizí. Za rok polovina ze dvou tisíc

Za rok od zavedení zákazu billboardů v ochranném pásmu silnic a dálnic jich byla podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) odstraněna zhruba polovina ze dvou tisíc. Další nelegálně umístěné reklamní poutače mají zmizet do šesti týdnů, řekl ministr senátorům. Uvedl to při projednávání návrhu unijní směrnice o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury.

"Byla jich kolem silnic první třídy a kolem dálnic do současné chvíle odstraněna zhruba tisícovka, ale ještě nám jich asi tisíc zůstává," uvedl Ťok. Jeden z největších provozovatelů billboardů, kterého však ministr nejmenoval, mu prý ale přislíbil, že asi svých 600 billboardů "odstraní do šesti týdnů". Ostatní provozovatelé pak dostali od Ťoka pokyn odstranit billboardy co nejdříve.

"Musím ale říct, že i ten můj pokyn je na hraně zákona. Já doufám, že za to nebudu potom popotahován," řekl ministr.

Tři tisíce nelegálních poutačů

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních komunikacích s účinností od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Silničáři napočítali ve vymezených úsecích celkem tři tisíce nelegálních poutačů, z toho zhruba polovinu v blízkosti dálnic. Některé však byly postaveny v souladu se stavebním zákonem a mohou nadále u vozovek zůstat.

Provozovatelé odmítali své billboardy v ochranném pásmu odstraňovat. Společnost Czech Outdoor na nich na podzim loňského roku například nahradila reklamní sdělení českou vlajkou. Podle firmy v takovém případě nebyly billboardy reklamním poutačem. Takový výklad ale ministerstvo dopravy odmítlo s tím, že tato zařízení byla povolena právě jako nosiče reklamního obsahu. Na konci loňského roku se ministerstvo dohodlo se Svazem provozovatelů venkovní reklamy na harmonogramu, podle kterého budou majitelé odstraňovat každý pracovní den pět zařízení.

Senát také v souladu s vládou doporučil zavést nižší emisní limity CO2 pro těžká užitková vozidla, než jak to navrhuje Evropská komise. Podle ní by výrobci měli do roku 2025 emise snížit o 15 procent a do roku 2030 nejméně o 30 procent. Podle vlády i Senátu by bylo realističtějším cílem tyto emise u nákladních aut snížit pro rok 2025 o deset procent a do roku 2035 o méně než 20 procent.