Od šesti ráno jsem na vládě, tak přijďte, vyzval Babiš taxikáře

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval pražské taxikáře, aby v pátek ráno neblokovali dopravu v Čestlicích u Prahy. Taxikáři tam ohlásili protest proti memorandu, které nedávno podepsali zástupci vlády se společností Uber. Sdružení vadí, že řidiči Uberu nemají taxametr. Služby účtují přes aplikace v mobilním telefonu.

Čestlice jsou nedaleko Průhonic, kde šéf vlády bydlí. Babiš místo protestu pozval taxikáře na úřad vlády, kde, jak řekl, bude od 6.00.

"Taxikáři by neměli otravovat obyvatele Průhonic, kde bydlím. Já tam nebudu. Považuju to za absurdní. Budu na úřadě vlády od 6.00. Rád s nimi pohovořím, ale radši na úřadě. Lidé si to nezaslouží a protesty taxikářů jsou nesmyslné," řekl Babiš.

Prý mi někteří taxikáři chtějí zítra osobně poděkovat za to, že jsme vyjednali jasnou dohodu s @Uber. Takže prosímvás, budu od 6 ráno na úřadu vlády. Laskavě neotravujte život obyvatelům Průhonic, děkuju. - Andrej Babiš (@AndrejBabis) 3. května 2018

Podobně jako ve středu dodal, že plánovaný protest nechápe. "Myslel jsem si, že nám taxikáři chtěli poděkovat. Od roku 2014 tady Uber podniká, nikdo to nikdy neřešil. Já jsem to uchopil a dotáhli jsme to do stadia toho memoranda," zopakoval Babiš své dřívější tvrzení. Podle něj vláda po letech donutila Uber k podepsání memoranda, doplnil, že firma se dobrovolně hlásí k EET.

Sdružení českých taxikářů kritizuje, že řidiči Uberu budou moci jezdit bez taxametrů. "Proč ho ale nebudou mít? Protože když si objednáte řidiče Uberu, tak víte dopředu, jakou přesnou sumu zaplatíte. Proto nemají taxametr, má to logiku. My jsme se s Uberem domluvili, že musí mít živnosťák, vykazovat tržby, platit daně a jeho řidiči musejí mít tu zkoušku. Proto nechápu, proč taxikáři protestují," dodal Babiš.

Podle něj nebylo jednoduché memorandum vyjednat. Zástupci vlády v demisi a Uberu podepsali společné memorandum v pondělí. Uber také slíbil, že bude státu poskytovat data o jízdách řidičů kvůli výběru daní a že zajistí zavedení elektronické evidence tržeb.

Podle Sdružení českých taxikářů ale Uber stále nebude podléhat tak přísným podmínkám jako běžní taxikáři. Sdružení označilo memorandum za paskvil likvidující v Česku taxislužbu s taxametrem. K účasti na pátečním vyjádření nesouhlasu s memorandem vyzvalo sdružení taxikáře i dispečinky.

Tradiční taxislužby v uplynulých měsících uspořádaly na protest proti Uberu a Taxify několik pomalých jízd Prahou, kterými blokovaly dopravu. Uber v minulosti argumentoval tím, že není taxislužbou, ale zprostředkovává spolujízdu v rámci sdílené ekonomiky.