Opravy silnic budou v Praze po prázdninách pokračovat

Silničáři budou v Praze po prázdninách pokračovat v opravách na 14 místech. Mezi nimi jsou například Husitská ulice na Žižkově, Ocelkova v Praze 14 a Zenklova v Praze 8. Vyplývá to ze seznamu plánovaných oprav Technické správy komunikací (TSK). Přes prázdniny TSK opravila silnice na více než dvou desítkách míst. Práce jsou dokončeny mimo jiné na Jiráskově mostě, v Koněvově a Wilsonově ulici. Od soboty 1. září se vrátí tramvaje na Zenklovu ulici v Praze 8.

Práce budou pokračovat v Ocelkově ulici v úseku mezi Broumarskou a Cíglerovou. TSK tu opraví vozovku, chodníky a odvodnění. Práce tady začaly již loni v říjnu. Rekonstrukce komunikace bude do prosince pokračovat také na vytížené Českobrodské mezi ulicemi Ke Třem mostům a Na Vydrholci.

Do listopadu budou opravovat silničáři Husitskou v Praze 3, kde kvůli uzavírce v březnu kolabovala doprava v části Žižkova. Rekonstrukce ulice a kanalizace bude do listopadu pokračovat rovněž na Libušské ulici. Do prosince bude TSK opravovat komunikaci a chodníky v předpolí Písecké brány a na Nuselské v Praze 4 v úseku od Vladimírovy ulice k mostu přes Botič.

Přes léto nadělala řidičům problémy například oprava na Jiráskově mostě, kde TSK opravila povrch mostu a předmostí. Původně byly práce naplánovány do 30. srpna, silničáři je dokončili 15. srpna. Zkráceno bylo rovněž omezení na vytížené Dobříšské ulici, kde TSK pracovala od 4. do 23. července. Původní plán počítal s pracemi o týden delšími. Kratší o 16 dní byly opravy i ve Wilsonově ulici.

Tramvaje se od 1. září vrátí do Zenklovy ulice. Řidiči tady projedou kvůli dokončovacím pracem zatím pouze ve směru do centra. Provoz se vrací také na Vinohradskou ulici.

