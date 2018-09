Pendolino zničené při nehodě u Studénky se vrátilo do provozu

Pendolino zničené při nehodě u Studénky se ve čtvrtek po více než třech letech vrátilo do ostrého provozu. Vedle opravy řídicího vozu soupravy byl ve vlaku zrekonstruován interiér. Jednotka by ve čtvrtek měla ujet skoro 1400 kilometrů.

V červenci 2014 vlak narazil ve Studénce na Novojičínsku ve více než 140kilometrové rychlosti do polského kamionu, který vjel na červenou na železniční přejezd a zůstal tam stát. Při srážce zemřeli tři lidé a desítky dalších se zranily.

Oprava poškozené soupravy, při které musel být řídicí vůz vyroben z velké části znovu, stála přes 200 milionů korun. Po jarním návratu z italské továrny Alstom byl ve vlaku zrekonstruován interiér. Modernizací, při které vlaky dostaly nová sedadla, vizuální informační systém, dětské kino, nové obložení stěn a nové toalety, prošla i ostatní pendolina. Náklady na modernizaci interiéru jednoho vlaku se pohybují kolem 35 milionů korun.

Opravená souprava vyrazila dnes v 7.10 hodin z pražského hlavního nádraží a po více než sedmihodinové jízdě by měla dorazit do Košic. Po krátké přestávce se vrátí do Prahy.

Jednotka bude podle Šťáhlavského fungovat v provozu stejně jako ostatní pendolina. V příštích dnech se tak může objevovat na jiných spojích, především na hlavní části linky mezi Prahou a Ostravou, ale také na spojích Bohumín - Praha - Cheb/Františkovy Lázně.

Soupravy pendolino s maximální rychlostí 230 km/h jsou nejrychlejší vlaky v České republice. Na tuzemské železnici však mohou vlaky jezdit jen 160 km/h. Poprvé byla pendolina v ČR uvedena do zkušebního provozu před Vánocemi 2004, od prosince 2005 pendolino jezdí pravidelně na trase Praha - Ostrava a dalších exponovaných tratích.