Řidičů, kteří neměli vylepenou dálniční známku, minulý rok přibylo

Ústečtí celníci loni přistihli na téměř stokilometrovém úseku dálnice D8 mezi Prahou a státní hranicí s Německem 1443 řidičů, kteří měli neplatnou, špatně vylepenou nebo chybějící dálniční známku. Na pokutách za to vybrali od řidičů na místě 1,367.200 korun a devět případů předali do správního řízení. O rok dřív nemělo vylepený platný dálniční kupon 1087 šoférů. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí Celního Úřadu pro Ústecký kraj Jiří Nejedlý.

Celníci hlídají se speciální technikou nejen D8, ale také zpoplatněné úseky silnic první třídy 63 a 30. Na všech těchto komunikacích odhalili loni nedostatky u 1783 řidičů vozidel s povinností hradit mýtné. Nejčastěji šlo o chybné nastavení náprav nebo nedostatečný kredit. Na místě celníci od řidičů vybrali na pokutách 1 604 800 korun a 116 případů postoupili do správního řízení.

Od 1.února musí mít řidiči při jízdě na zpoplatněných úsecích vylepenou na předním skle vozidla už dálniční známku pro rok 2019, jinak jim hrozí na místě pokuta až do pěti tisíc korun.