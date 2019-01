Stavební povolení pro první úsek metra D má být do tří let

Praha letos zahájí geologický průzkum pro stavbu metra D, při němž již vzniknou části tunelu později využité pro samotnou stavbu. Pro první úsek mezi Pankrácí a Olbrachtovou by město chtělo získat stavební povolení do tří let, pozemky už jsou tam v podstatě vyřešeny. Řekl to náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Geologický průzkum začne na Pankráci a celkem má vyjít zhruba na miliardu korun. Město na něj má vysoutěženou firmu. "V rámci geologického průzkumu už budou vznikat stavby, které budou následně využity pro samotnou realizaci tunelů metra," uvedl náměstek. Dodal, že se proto již dá hovořit o začátku stavby nové linky, která má propojit sídliště na jihu Prahy s centrem.

Město chtělo za minulé politické reprezentace vytvořit společný podnik se skupinou Penta k rozvoji okolí nových stanic. Spolupráci se soukromými investory nezavrhuje ani nové vedení radnice, původní záměr však uskutečnit nehodlá. Podle Scheinherra je podstatné, aby kolem stanic metra, kde je dobrá dopravní dostupnost, vznikaly kanceláře a na ně navázané obchody a služby.

Dopravní podnik a minulé vedení města při přípravě společného podniku argumentovaly snadnějším výkupem pozemků. Ten však podle náměstka zvládnou magistrát a DPP samy. "Na první etapu je už téměř vše vyřešeno," uvedl náměstek.

Dodal, že město jednalo také s obchodním centrem na Pankráci ohledně dopravní obslužnosti. V době stavby linky D totiž bude stanice Pankrác na rok a půl uzavřena, a magistrát proto plánuje prodloužení tramvajové trati tak, aby zajížděla k metru. To je podle Scheinherra výhodné i pro rozvoj dopravní sítě a propojení MHD.

V další fázi bude stavba pokračovat do Krče, kde se o pozemcích stále jedná. "Dnes jsem měl jednání s Prahou 4 kvůli nádraží Krč. Městská část tam má nějaké zájmy, takže se snažíme vyjít vstříc, abychom co nejdříve mohli uzavřít dohodu s vlastníky pozemků," vysvětlil náměstek.

Metro z Pankráce do Písnice má vyjít zhruba ma 40 miliard, celkem až do stanice Náměstí Míru pak jde o investici za zhruba 50 miliard. Zástupci města chtějí jednat se státem o spolufinancování linky, protože se podle nich jedná o celorepublikově významnou dopravní stavbu.