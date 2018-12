Středočeský kraj uvažuje o zavedení vlakotramvají

Středočeský kraj uvažuje o zavedení takzvaných vlakotramvají, které mohou jezdit po tratích pro tramvaje i vlaky. Hejtmanství dá prověřit, zda by jejich pořízení bylo pro veřejnou dopravu přínosné. V tiskové zprávě to oznámil krajský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO). Výhodou podobných vozidel je podle něj efektivnější využití tratí v úsecích, kde by jinak vedly dvě dráhy souběžně, a méně časté přestupování cestujících.

"Jde o něco, co se ještě u nás nevyužívá, nicméně chceme prověřit, zda by se jejich zavedení vyplatilo," uvedl.

O využití vlakotramvají v příměstské dopravě hejtmanství uvažuje v souvislosti s přípravami krajského strategického plánu. Počítá se v něm s rozšiřováním elektromobility, tedy s větší elektrifikací autobusů a železnice, rozšiřováním tramvajové dopravy kolem Prahy, budováním dobíjecích stanic či podporou sdílené ekonomiky. Cílem je dospět k bezemisní a energeticky úspornější přepravě.

Hejtmanství se podle Petrtýla zaměřuje na místa, která propojují individuální a veřejnou dopravu. "Jsou to především záchytná parkoviště P+R, kde chceme stavět dobíjecí stanice nebo bezpečné úschovny pro elektrokola. Budeme podporovat také sdílenou ekonomiku, tedy sdílení elektromobilů, kol nebo elektrokol," doplnil radní.

Možnosti rozvoje elektromobility má prověřit krajská organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje. Podle jejího ředitele Pavla Procházky může být pro kraj inspirací například pilotní provoz elektrobusu s dynamickým dobíjením, který zkouší Dopravní podnik hlavního města Prahy na lince číslo 58.