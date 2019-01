V Praze vyrostou nové tunely, zjednoduší dopravu

V Praze by mohlo v budoucnu přibýt několik kilometrů tunelů. Vzniknout by měly především jako součásti dopravních staveb. Několik jich bude součástí vnitřního silničního okruhu z Pelc-Tyrolky do Štěrbohol a další by měly být na Radlické radiále a Libeňské spojce. V podzemí by se mělo začít stavět už letos na Pankráci, kde plánuje dopravní podnik (DPP) zahájit geologický průzkum pro stavbu nové trasy metra D.

Hned několik tunelů je naplánováno na desetikilometrové trase městského okruhu z Pelc-Tyrolky přes Balabenku do Štěrbohol. Část okruhu přezdívaná Vlasta se bude skládat ze tří úseků. Prvním je 3,2 kilometru dlouhý úsek z Pelc-Tyrolky na Balabenku, kde mají být dva tunely. Druhý úsek mezi Balabenkou a Štěrboholskou má mít jeden tunel a třetí částí je 1,35 kilometru dlouhá Libeňská spojka, kde má tunel měřit 865 metrů.

Kdy a jak začne město chybějící část okruhu budovat, není jasné. Město jej staví ze svých zdrojů. Nyní funguje v úseku z Pelc-Tyrolky tunelem Blanka směrem do Prahy 6 a 5 a Strahovským tunelem a Mrázovkou k Barrandovskému mostu a Jižní spojce. Na východě města končí Štěrboholskou radiálou.

Zhruba 5,5 kilometru dlouhá Radlická radiála má navazovat na Rozvadovskou spojku a propojovat vnější a vnitřní okruh. V plánu je pět mimoúrovňových křižovatek a tři tunely. Až polovina trasy má vést pod zemí. Podle předběžných odhadů vyjít má radiála na 14 miliard korun.

Stroje budou v podzemí pracovat také na Pankráci. DPP chce letos zahájit geologický průzkum, který vyjde na stovky milionů korun. Průzkum začne na Pankráci. Podzemní prostory, které při průzkumu vzniknou, budou následně součástí trasy metra.

Nejdelším tunelem v Praze je v současné době tunelový komplex Blanka, který tvoří tři tunely. Blanka vyšla na asi 43 miliard korun, tedy zhruba o deset miliard více, než bylo původně plánováno. Tunel byl zprovozněn v září 2015 a projede jím denně přes 70 tisíc aut.