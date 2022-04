Dopravní podnik uzavřel v milostivém létě 13 846 exekucí, získal 14,5 milionu korun

Pražský dopravní podnik uzavřel v nedávném milostivém létě 13 846 exekucí. Dlužníci splatili své původní dluhy za 14,5 milionu korun, firma jim odpustila penále, úroky a další platby za zhruba 146 milionů korun. Na tiskové konferenci ve Sněmovně to ve středu oznámili poslanci a šéf dopravního podniku Petr Witowski.

Milostivé léto trvalo od loňského 28. října do letošního 28. ledna. Pokud lidé s exekucí na dluh u veřejných institucí splatili původní dlužnou částku a poplatek 908 korun exekutorovi, penále, úroky a další platby se jim odpustily a exekuční řízení se zastavilo. Oddlužovací akce by se měla podle plánu na podzim zopakovat.

"Efekt se dostavil. Získali jsme zhruba 14,5 milionu korun, které bychom buď nezískali, nebo získali v delším časovém horizontu. Dlužníci ušetřili 146 milionů korun," uvedl Witowski. Pokud se podle něj milostivé léto bude opakovat, pražský dopravní podnik se znovu zapojí.

Pražský magistrát ve středu uvedl, že dopravní podnik v Praze evidoval za období od roku 1993 do konce loňského srpna 173 tisíc exekucí kvůli jízdě na černo a neuhrazené přirážce k jízdnému. Podle magistrátu byla úspěšnost milostivého léta v dopravním podniku hlavního města vyšší než jinde v republice. Uzavřených téměř 14 tisíc exekucí tak představuje osm procent celkového počtu případů.

Milostivé léto prosadili loni v létě do zákona poslanci. Exekutorská komora na konci března oznámila, že se v tříměsíční akci zbavilo exekucí 15 tisíc lidí, zastavilo se 42 tisíc exekučních případů a instituce přišly po odpuštění penále a poplatků o 1,55 miliardy korun. Podle komory ochota dlužníků řešit situaci byla nízká a pořádání další akce je diskutabilní. Podle autorů právní úpravy komora zveřejnila schválně neúplné údaje a milostivé léto zafungovalo. Jako úspěšné ho hodnotili i experti na dluhovou problematiku z organizací na pomoc lidem v tísni.

"Prezentovali jsme čísla proti exekutorské komoře. Jen v Dopravním podniku hlavního města Prahy bylo zastaveno 13 846 exekucí. Za posledních deset dní počet stoupl o 30 procent. Má to zpoždění," uvedl poslanec Patrik Nacher (ANO). Dodal, že v dalších institucích vyřizování ještě pokračuje.

Podle šéfa poslaneckého klubu lidovců Marka Výborného umožnilo milostivé léto dlužníkům s exekucemi "životní restart" bez dluhů. "Z malé jistiny mohlo vzniknout obrovské příslušenství," podotkl Výborný. Poukázal na to, že jen v pražském dopravním podniku odpuštěné úroky a penále odpovídají desetinásobku původního dluhu.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) před nedávnem uvedl, že by se tříměsíční milostivé léto mohlo od září zopakovat. Podle Výborného první akci komplikovaly nejasnosti kolem zapojení zdravotních pojišťoven, prudké zdražení energií i přístup některých exekutorů. "Setkali jsme se s řadou exekutorských úřadů, které nekomunikovaly s dlužníky tak, jak by měly," řekl Výborný.

Podle návrhu by se tříměsíční akce od začátku září do konce listopadu měla týkat jen exekucí, které začaly před loňským 28. říjnem před prvním milostivým létem. Exekutoři by museli na žádost dlužníků o informace o výši jistiny odpovědět do 15 dnů. O kolik dnů by odpověď dorazila později, o tolik dnů by se žadateli milostivé léto prodloužilo. Odměna pro exekutory by se měla zvýšit z minulých 908 korun na dvojnásobek. Činit by měla asi 1815 korun, tedy 1500 korun a DPH.

Od ledna je možné v Česku zastavovat také takzvané bagatelní exekuce, kde samotný dluh bez penále a úroků nepřesahuje 1500 korun a za poslední tři roky se nic nevymohlo. Věřitel získá 30 procent z uzavřené pohledávky, a to ve slevě na dani. V pražském dopravním podniku by to podle Nachera bylo téměř 40 milionů korun a ukončit by se mohlo na 80 tisíc marných menších exekucí.