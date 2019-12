Dostálová: Obsah auditu EK neznám a ani nechci

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová v úterý řekla, že závěry auditu Evropské komise o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše nezná a ani je nechce znát. Zároveň uvedla, že se nejedná o politický dokument a je v režimu "důvěrné".

"Nevím, zda je premiér ve střetu zájmů, ani to nechci vědět. Cíleně mě to nezajímá, nejedná se o politický dokument. Ministři nemají k dokumentu přístup. Chápu pozici úředníků, pro nějž je svaté, že je dokument označený jako důvěrný," uvedla na tiskové konferenci ministryně Dostálová.

Zároveň řekla, že se nejedná o finální závěr. "Evropská komise nás žádá, abychom se k tomu vyjádřili. Pokud by byla konečná, tak by nás o to přece nežádala v průvodním dopise. Z našeho pohledu nemůže jít o finální zprávu," zdůvodnila. Dostálová se domnívá, že pokud se se závěry EK neztotožníme, tak máme možnost vyvolat slyšení EK.

"V takovém případě bude na EK, jak naloží s odmítavým stanoviskem České republiky," uvedla ministryně. "Pokud s něčím nebudeme souhlasit, tak nevidím důvod, proč bychom se nehájili do posledního dechu," vysvětlila. Země proto využije dvouměsíční lhůtu, kterou na vyjádření dostane po doručení překladu dokumentu.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová však odmítá tvrzení Dostálové, že nesmí být závěr auditu zveřejněn. "Závěr by měla mít k dispozici alespoň poslanecká sněmovna. Stojí to také v zákonu. Je ve veřejném zájmu, aby byly tyto informace dostupné," uvedla. Předsedkyně se také domnívá, že pokud by audit pro premiéra dopadl dobře, tak už by byl na úřední desce ministerstva.

Podle mluvčího EK je to ale jinak. Zpráva konečná je a Česko poté, co obdrží český překlad, má dva měsíce na to, aby napsalo, jak naloží s připomínkami v auditu a jaká navrhne řešení.

Zprávu do Česka Evropská komise poslala v pátek. Jde o anglickou verzi auditu zkoumajícího podnikání firem spojených se společností Agrofert, na kterou má podle předcházející předběžné auditní zprávy Babiš stále vliv.