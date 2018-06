Dovolená na vlastní pěst? Jděte na to pomalu, varuje lektorka cestování

Chcete zažít neobyčejnou dovolenou, která bude čistě ve vaší režii, ale bojíte se, že bez cestovky to nezvládnete? Na první pohled se to může zdát složité, ale ve skutečnosti to není tak horké, jak se na první pohled zdá. Jak si efektivně zařídit vše sami a užít si nezapomenutelnou dovolenou poradila pro on-line deník TÝDEN.CZ lektorka GrowJOB Institute Barbora Pečeňová, která o efektivním cestování pravidelně přednáší.

Vůbec první věcí, kterou bychom měli při cestování mít na paměti, je podle Pečeňové japonské pravidlo Kaizen, které používali samotní samurajové. Ti tvrdili, že pokud chceme vylézt i na tu největší, zdánlivě nezdolatelnou horu, podaří se nám to, pokud budeme stoupat postupnými malými krůčky. "Pokud se vydáte do zahraničí na vlastní pěst, přistupujte na to pomalu a nepřeceňujte své možnosti," uvedla Pečeňová. Dodala, že i ona sama jednou síly přecenila.

"Když jsem se poprvé potápěla na Bali, v půli ponoru jsem dostala panický záchvat. Došlo mi, že se poprvé naživo dívám na mořské tvory třináct metrů pod hladinou moře a najednou jsem měla pocit, že nemůžu dýchat. Zkrátka jsem na to nebyla zvyklá. Asi deset minut trvalo, než jsem se uklidnila. Lektorka mě tam gesty uklidňovala, nakonec to dobře dopadlo a ponor jsem dokončila," vyprávěla.

A jaké destinace by tedy doporučila úplným začátečníkům? "První krok je určitě dobré si udělat výlet do sousedních států. Je to tam jednoduché, člověk se domluví, a kdyby se něco stalo, rodina může nasednout do auta a přijet," popsala lektorka efektivního cestování, podle které může být tento fakt pro úplného začátečníka uklidňujícím faktorem.

Pro koho je Evropa již "malá" a okoukaná, Pečeňová navrhuje zkusit objevovat Thajsko či Bali. "Obě tyto destinace jsou na turisty velmi zvyklé a připravené. Jsou to dobré tipy na první větší oťukávání," vysvětlila. A pokud je někdo otrkanějším cestovatelem, který touží zažít větší dobrodružství, může třeba zkusit zabrousit do vietnamských hor či prozkoumat filipínské ostrovy.

Dovolená bez starostí

Jestli máte vybranou destinaci, je také důležité si promyslet, jak se na vysněnou dovolenou bez komplikací dostanete. Pokud hledáte nejvýhodnější letenky, Pečeňová má několik osvědčených tipů, které výletníkům doporučuje.

Jedním z nich je web Kiwi.com. Tento vyhledávač oceníte v případě, že nemáte zatím zcela jasnou představu o své cílové destinaci. Vyhledávač zobrazuje ceny letenek v libovolně nastavitelném rádiu, a tak si můžete vybrat, kam se vám cesta vyplatí nejvíce.

Mezi další osvědčené stránky patří Honzovyletenky.cz, Cestujlevne.com a Zaletsi.cz. Portály zobrazují akční letenky v konkrétních termínech. Jestliže vás tedy nepálí čas odjezdu a můžete vyrazit ze dne na den, anebo vám naopak nevadí si na dovolenou ještě chvíli počkat, sledujete na Facebooku tyto stránky a sbírejte tipy každý den.

Dovolená bez cestovky znamená také řešit ubytování. Proto Pečeňová radí prohlédnout nabídky na Booking.com či například na Agoda.com. "Obě stránky jsou klasickými vyhledávači hotelů, apartmánů a penzionů, druhá z variant je pak rozšířená zejména v Asii. Sama je využívám a jsem s nimi spokojená," vysvětlila lektorka.

Mezi další oblíbené weby také patří Airbnb.com a Homestay.com pro hledání ubytování u místních obyvatel. Pokud hledáte něco cenově přívětivějšího a nebo chcete zjistit, jak žijí tamní obyvatelé, tyto možnosti nabízí obojí.

Ubytování zcela zdarma nabízí například Couchsurfing.com. Ale pozor, pobyt je sice zcela zdarma, ale tato varianta je pro skutečně vášnivé cestovatele. Jediné, čím platíte, je váš čas - povídání s rodinou, u které bydlíte a dobré je také dovézt malou pozornost v podobě nějakého českého dárku.