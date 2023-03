Drahá zelenina podle pěstitelů souvisí s jejím nedostatkem i vyššími náklady

Výrazný růst cen zeleniny na pultech tuzemských obchodů podle Zelinářské unie Čech a Moravy (ZUČM) souvisí s aktuální situací na společném evropském trhu, který se potýká s menšími zásobami z loňské sklizně i omezenou produkcí čerstvé zeleniny ze skleníků. Evropským zelinářům zároveň kvůli vysoké inflaci vzrostly náklady na pěstování a skladování zeleniny. "Česká republika kvůli nízké soběstačnosti nepatří mezi pěstitelské země EU s vlivem na cenotvorbu.Tuzemští pěstitelé pokrývají spotřebu zeleniny v ČR pouze z jedné třetiny," sdělila ve středu Zelinářská unie, podle které se ceny zeleniny stabilizují s příchodem nové letošní úrody.

Růst cen zeleniny na začátku letošního roku nabral výrazné tempo. Velkoobchodní ceny dovážené zeleniny podle údajů Státního zemědělského intervenčního fondu v prvních letošních týdnech vzrostly až o desítky procent. Zdražení se týká hlavně paprik, rajčat či salátových okurek.

Celosvětový růst cen zeleniny je podle ZUČM způsoben několika faktory. "Prvním z nich je obvyklý sezonní vývoj, kdy se do cen zeleniny promítají náklady na její skladování a zároveň omezená dostupnost. Tento vývoj je v letošním roce zesílen dopadem energetické krize, extrémním nárůstem cen vstupů do zemědělství i několikanásobným navýšením úrokových sazeb a tím zdražení úvěrů. To vše se společně s růstem cen práce přímo odrazilo v navýšení nákladů na pěstování a skladování zeleniny," upozornila ZUČM.

Situaci na trhu se zeleninou podle ZUČM negativně ovlivnilo i pozdní zastropování cen energií. Mnozí pěstitelé se totiž v obavách z extrémní ceny energie rozhodli na podzim místo uskladnění zeleniny pro její přímý prodej. Ve sklenících pak zelináři v zimě podstatně omezili nebo úplně pozastavili produkci. "Aktuálně se tak projevují menší zásoby a objem čerstvé plodové zeleniny, jako jsou rajčata, papriky či okurky, je na trhu nedostatečný," uvedla ZUČM. Extrémní výkyvy počasí, které loni zasáhly významné produkční oblasti v jižní Evropě, severní Africe, Indii a Číně, podle ZUČM prohloubily nedostatek některých druhů zeleniny i na světových trzích.

Převážná část domácí produkce zeleniny míří na trh od jara do podzimu. "V zimních a jarních měsících je dovozní závislost ještě více umocněna vzhledem k dlouhodobě nedostatečným investicím do skladovacích kapacit," upozornila ZUČM. Tuzemští zelináři předpokládají, že ceny většiny základních druhů zeleniny se budou postupně stabilizovat s nástupem nové sklizně v jižní části Evropy, zejména v Itálii, Španělsku a Portugalsku. "Avšak výraznou změnu očekáváme až příchodem hlavní sklizňové sezony během léta u polní zeleniny. U krytých ploch očekáváme výrazné zlepšení situace už v jarních měsících," stojí v komentáři ZUČM.

K zajištění nižší závislosti českého trhu na dovozech a zabezpečení dostatečného množství cenově dostupných domácích produktů jsou podle ZUČM nutné dlouhodobé investice a stabilní podpora českého zelinářství a zeleniny ze strany státu i spotřebitelů.