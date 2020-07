Drahoš neuspěl u soudu. Podle něj se žalobci nezabývali hoaxy

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost senátora Jiřího Drahoše. Někdejší prezidentský kandidát kritizoval postup státního zastupitelství, které se podle něj dostatečně nezabývalo trestním oznámením kvůli hoaxům, tedy nepravdivým zprávám šířeným na internetu. Drahoš se dovolával práva na účinné vyšetřování. Soud ale jeho stížnost odmítl jako zjevně neopodstatněnou, zjistila ČTK z usnesení v databázi ÚS.

"V posuzovaném případě byla věc řádně zvážena a projednána příslušnými orgány veřejné moci, které postupovaly nezávisle, nestranně, přiměřeně rychle a případem se náležitě zabývaly," stojí v usnesení soudce zpravodaje Davida Uhlíře.

"Pokud v této zemi chcete šířit lži a dezinformace, je to podle úřadů vlastně v pořádku a my se s tím máme zkrátka smířit. Já si na to ale určitě zvykat nehodlám!," reagoval v pondělí Drahoš na své facebookové stránce.

Drahoš oznámení podal v prosinci 2019 u Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, a to na neznámé pachatele. Oznámení poukazovalo na kontinuální šíření dehonestujících nepravdivých zpráv. Zejména šlo o sdělení, že Drahoš přijal milion korun na volební kampaň od Nadace pro děti. Zpráva se šířila před prezidentskými volbami v roce 2018 a poté znovu loni na podzim.

V lednu státní zástupkyně vyrozuměla Drahoše, že se žalobci nebudou trestním oznámením dále zabývat a že bude "bez dalšího opatření založeno". Postup přezkoumalo a potvrdilo Městské státní zastupitelství v Praze.

Drahoš se způsobem vyřízení nesouhlasil. Žalobci se podle něj situací do hloubky nezabývali a nepodnikli žádné kroky ke zjištění pachatele, ačkoliv zároveň uznali, že výrok je nepravdivý a hojně se šířil prostřednictvím e-mailů a internetu.

Žalobci mimo jiné argumentovali tím, že Drahoš je jako veřejně známá osoba vystaven většímu tlaku veřejnosti, což zahrnuje i skutečnost, že je častým terčem nepravdivých informací. Drahoš naopak poukázal na to, že svobodou projevu nemohou být chráněny výroky, které jsou zjevně nepravdivé a jejichž jediným účelem je poškodit jiného člověka.

Vědec Drahoš v prezidentské volbě postoupil do druhého kola, ve kterém těsně prohrál s obhajujícím Milošem Zemanem. Následně uspěl v senátních volbách v Praze, kandidoval jako nestraník s podporou opozičních stran.