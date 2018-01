Drahoš: Potřebuji se připomenout voličům mimo Prahu

Českým prezidentem zůstane Miloš Zeman, nebo ho vystřídá bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Po sečtení hlasů všech okrsků volilo Zemana při prvním kole prezidentské volby 38,56 procenta lidí, druhý byl Drahoš s 26,6 procenta. Politologové ale očekávají ve druhém kole velmi tvrdý souboj, zřejmě i s negativní kampaní, ale otevřený.

Zeman byl vítězem prvního kola voleb ve všech krajích s výjimkou Prahy, kde byl první Drahoš. V hlavním městě byla současně nejvyšší volební účast mezi kraji v ČR, hlas svému kandidátovi tam dalo přes 67 procent lidí. Celkem k volbám v prvním kole přišlo 61,9 procenta voličů, tedy zhruba stejně jako při první prezidentské volbě v roce 2013.

Drahoš po zveřejnění průběžných výsledků, z nichž už bylo jasné, že postupuje do druhého kola, ocenil své protikandidáty, s nimiž se setkával v debatách, za kultivovanou kampaň. A doufá, že od nich dostane podporu do druhého kola. V něm plánuje změnit volební strategii, vyjede za voliči hlavně mimo Prahu. Zeman, který účast v debatách prezidentských kandidátů dosud odmítal, je nyní připraven jít s Drahošem do televizní debaty, maximálně do dvou. Současně poděkoval na své tiskové konferenci za voličské hlasy a vyzval své stoupence, aby přišli hlasovat i ve druhém kole.

Podle politologů, ale Zeman zřejmě vyčerpal svůj rezervoár voličů, naproti tomu jeho soupeři Drahošovi může podíl hlasů výrazně narůst.

Podporu Drahošovi už vyjádřil mimo jiné Topolánek, podle kterého má šanci porazit Zemana, a vyzval své voliče, aby pro Drahoše hlasovali v druhém kole. S podporou Drahoše počítá i Horáček, který Zemanovu protikandidátovi nabídl i prostor na billboardech, které má pro období mezi oběma koly voleb předplacené. Drahoš dostal podporu i od Fischera. Hilšer nechce nikomu radit, jak má za dva týdny volit, ale sám by si prý rozhodně vybral Drahoše. Zemanovi vyjádřil podporu Hannig.

Podporu Drahošovi vyjadřují i lidovci a Starostové a nezávislí. Předseda STAN Petr Gazdík poděkoval všem Zemanovým vyzyvatelům za férovou a věcnou kampaň a požádal je o podporu Drahoše. První místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka navíc vyjádřil přesvědčení, že Drahoš může Zemana porazit. Předseda ODS Petr Fiala je přesvědčen, že voliči za dva týdny "ukončí toto nepříliš šťastné období". ODS před volbami žádného kandidáta oficiálně nepodpořila, dávala ale najevo, že si nepřeje pokračování Zemana v čele státu.

Piráti nejprve chtějí pro druhé kolo voleb udělat vnitrostranickou anketu a pokud budou její výsledky výrazné, zváží podporu některého z postupujících kandidátů. Předseda strany Ivan Bartoš, který nyní volil Hilšera, sám dá v druhém kole, byť s výhradami, hlas Drahošovi.

Naopak šéf KSČM Vojtěch Filip bude dál podporovat Zemana. Společné stanovisko před druhým kolem prezidentských voleb zatím KSČM nepřijala. Zemana před druhým kolem podpořil i předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Drahoš podle něj nemá názory ani vize a nepřesvědčil v prvním kole ani většinu antizemanovců.

Průběh prvního kola voleb byl bez problémů. Výjimkou byl čin ukrajinské přívrženkyně hnutí Femen, která v pátek ve volební místnosti v Praze přiběhla polonahá s hanlivým nápisem na těle k Zemanovi. Sedmadvacetiletou ženu zadržela policie a podezírá ji z výtržnictví. Podle její obhájkyně Lucie Hrdé aktivistka přijela do ČR jen na svou páteční akci, nebyla ozbrojena a nechtěla útočit.

Hrdá řekla, že podle názoru její klientky by Češi mohli opakovaným zvolením Zemana ohrozit suverenitu českého státu, protože současná hlava státu je ve vleku ruského prezidenta Vladimira Putina. Pokud se situace nezmění, může ČR následovat osud Ukrajiny, popsala názory aktivistky Hrdá. Žena je v cele předběžného zadržení a policie chce případ vyřešit ve zkráceném přípravném řízení, což podle trestního řádu znamená, že žena nebyla obviněna.

