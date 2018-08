Dusno v Holešově. Výsadkáři ale Sověty v roce 1968 do kasáren nevpustili

Když se 21. srpna 1968 objevily brzy ráno před kasárnami v Holešově na Kroměřížsku sovětské tanky, velitelé tamních výsadkářů je odmítli dovnitř vpustit. Gardový tankový prapor se do kasáren, ve kterých sloužilo zhruba 700 členů sedmého výsadkového pluku zvláštního určení, nedostal ani v následujících dnech. V celém Československu šlo při srpnových událostech o zcela ojedinělý čin.

"Myslím si, že jsme byli jediný útvar v republice, který je nepustil vůbec," řekl při setkání bývalých členů útvaru v Holešově někdejší výsadkář Josef Bartošek.

Sověti podle něj záhy po svém příjezdu otočili hlavně tanků, kterých do Holešova dorazily desítky, směrem na kasárna. "Byla to dosti napjatá chvíle, kdy se brnkalo na nervy. Nakonec jim naši velitelé museli pohrozit tím, že pokud s těmi tanky neodejdou, tak že máme dostatek pancéřových pěstí a munice k tomu, abychom jim ty tanky zničili," uvedl Bartošek.

Členové tankového praporu přitom podle něj měli dobré informace o počtu vojáků v kasárnách i jejich výcviku a výzbroji. V červenci 1968 totiž sovětští velitelé jako zástupci spřátelené armády kasárna navštívili a důkladně si je prohlédli.

Vypjaté hodiny a dny prožil v srpnu 1968 v holešovském útvaru také Miroslav Kopecký, člen takzvané ostré roty. Měla 60 členů a do boje by šla jako první. Spolu s kolegy ho velitelé vyslali po obklíčení kasáren na střelnici do blízkých Dobrotic. "Tam jsme byli dva dny. Kopali jsme zemljanky na přežití a čekali jsme na rozkaz, co bude. Byli jsme vyzbrojení. Měli jsme samopaly, výbušniny, granáty," řekl Kopecký.

K ozbrojenému střetu ale nakonec nedošlo. Holešovským vojákům se podařilo Sověty přesvědčit, aby kanóny tanků otočili na opačnou stranu. Po několika dnech se navíc okupanti stáhli do okolních ulic a na pole. Později zakotvili u lesa v několik kilometrů vzdálených Přílepech, kde měli stanoviště až do října.

Za svůj postoj byli výsadkáři poměrně záhy potrestáni. V roce 1969 přišel elitní holešovský útvar o zástavu a byl rozpuštěn. Zbytky útvaru převelelo vedení armády do Prostějova, velitelský sbor rozptýlilo po celém Československu.

Na 50 let staré události dnes v Holešově zavzpomínalo asi 200 někdejších členů výsadkového pluku. Součástí několikahodinového programu byl i slavnostní nástup na bývalém nástupišti a cvičišti kasáren, které je dnes součástí areálu střední policejní školy.