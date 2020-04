Dva lupiči okradli muže v Praze, jeden pak demoloval vůz policie

Dva lupiči v sobotu okradli muže na pražských Vinohradech. Policisté krátce poté podezřelé dopadli. Jeden z nich byl při zatýkání agresivní a i po spoutání se pak snažil zdemolovat policejní auto. Na policejním webu to oznámila mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová.

Lupiči přistoupili v sobotu večer ke čtyřiačtyřicetiletému muži, který procházel Vinohradskou ulicí v centru Prahy, a dali se s ním do řeči. "Během hovoru mu jeden z nich strhl ze zad batoh, ve kterém měl mimo jiné mobilní telefon, nabíječku a finanční hotovost, a utíkali pryč. Poškozený oba cizince pronásledoval, ti ho přitom několikrát fyzicky napadli," sdělila mluvčí.

Na místo pak přijeli policisté. Jeden z nich napadeného muže ošetřil a přivolal záchrannou službu. Další dva policisté se vydali pátrat po lupičích. Podezřelé pak našli na rohu ulic Balbínova a Mánesova, nedaleko Vinohradské třídy, a objevili u nich uloupené věci.

"Vzhledem k tomu, že jeden z nich odmítal s policisty spolupracovat, byly ze strany policistů využity donucovací prostředky," uvedla Siřišťová. "Dvaatřicetiletý zadržený se neuklidnil ani poté, co ho policisté usadili do služebního vozidla, které se snažil kopy a údery hlavou zdemolovat," doplnila. Zadrženým hrozí až deset let vězení.