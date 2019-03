Dva údajní teroristé byli zadrženi v Praze, chtěli útočit na vlaky

Cizinecká policie zadržela ve středu na pražském letišti dva cizince, kteří jsou podezřelí z terorismu. Sdělila to mluvčí policejního prezidia Eva Kropáčová. Podle vyjádření rakouského ministra vnitra Herberta Kickla tvořili zadržení společnou buňku s Iráčanem podezřelým z útoků na vlaky v Německu. Podezřelí jsou nyní v policejní cele, o jejich vydání do Rakouska rozhodne soud. Ministr vnitra Jan Hamáček sdělil, že Česko nemá informace, které by odůvodňovaly změnu stupně hrozby terorismu.

"Můžeme potvrdit, že policisté z cizinecké policie včera (ve středu) na letišti Václava Havla v Praze na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného vídeňským zemským úřadem pro ochranu ústavy a boji proti terorismu, zadrželi krátce po příletu do České republiky dva cizince," uvedla Kropáčová. Iráčana podezřelého ze dvou teroristických útoků na vysokorychlostní vlaky v Německu zadržela rakouská policie v pondělí ve Vídni.

"Právě včera (ve středu) byli v Praze, v Česku, zadrženi další dva údajní teroristé, s nimiž tento Iráčan tvořil společnou buňku," citovala agentura z Kicklova vystoupení v rakouském parlamentu. Podle německého generálního státního zastupitelství dvaačtyřicetiletý Iráčan zadržený ve Vídni zjevně sympatizoval s teroristickou organizací Islámský stát (IS). Rakouská prokuratura uvedla, že ve vlacích nikdo nepřišel o život jen díky technické chybě.

Iráčan je mimo jiné podezřelý, že spolu s několika dalšími osobami loni v říjnu natáhl ocelové lano mezi sloupy trakčního vedení nad kolejemi u bavorského městečka Allersberg, po kterých jezdí vysokorychlostní vlaky na trase Mnichov-Norimberk. Vznikla jen hmotná škoda.

V druhém případě z loňského prosince odhalili drážní zaměstnanci poškození trakčního vedení u kolejí mezi berlínskými nádražími Karlshorst a Wuhlheide.

Zadržený Iráčan čelí obvinění z pokusu o vraždu s teroristickým motivem, z těžkého poškození věci s teroristickým motivem a z členství v teroristické organizaci. V případě, že bude uznán vinným, hrozí mu až doživotí. Muž se podle prokuratury k činům, které mu jsou kladeny za vinu, přiznal, odmítá ale, že jeho motiv byl teroristický.