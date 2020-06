Dvě třetiny Čechů považují kamenné prodejny s potravinami za nezbytné

Kamenné prodejny s potravinami jsou nezbytné pro 67 procent Čechů. Přestože při koronavirové krizi on-line supermarkety využila zhruba pětina lidí, nákupům potravin na internetu před kamennými obchody dává nyní přednost jen přibližně každý desátý Čech. Bez kamenných lékáren by se neobešlo 53 procent lidí. Češi by naopak nejméně postrádali kamenné elektro prodejny či knihkupectví. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro firmu Vodafone Nápad roku.

On-line nákupy potravin jsou více rozšířené mezi obyvateli velkých měst. Za nouzového stavu v nich nakoupilo až 40 procent Pražanů. Přesto na 67 procent lidí v průzkumu uvedlo, že bez kamenných prodejen potravin by se neobešlo. Na Moravě jsou kamenné obchody nezbytné pro 68 procent lidí.

"Koronavirová krize donutila lidi řešit on-line úkony, které byli dosud zvyklí dělat osobně venku. Ukázalo se, že když on-line alternativy existují, tak si většinou dokážou poradit. Přesto ale velká část populace po návratu do normálu raději zvolí návštěvu kamenné pobočky. Znamená to, že efektivní on-line řešení buďto chybí, anebo má prostor pro zlepšení," uvedla výkonná manažerka soutěže Vodafone Nápad roku Jana Hodboďová.

On-line lékárny preferuje 11 procent lidí, více než polovina Čechů by se bez kamenných lékáren neobešla. Naproti tomu kamenné obchody s elektronikou a knihkupectví jsou nezbytné jen pro 15 procent lidí. Nákupům elektra na internetu dává přitom přednost jen 14 procent Čechů, u knih je to pouze osm procent lidí.

Češi si při krizi nezvykli ani na on-line komunikaci s úřady. Každý třetí člověk preferuje osobní návštěvu, 18 procent lidí s úřady raději komunikuje po síti. Bankovní pobočky by chyběly každému pátému Čechovi, naopak bez osobní návštěvy pojišťovny by se neobešlo jen 12 procent lidí. Kamenné pobočky pošty po postrádalo 45 procent Čechů, pouze sedm procent lidí chce poštovní a zásilkové služby využívat dále on-line.

Nejvíce Čechům, konkrétně 68 procentům, by chyběla osobní návštěva lékaře. Při krizi s nimi po internetu komunikovala více než třetina lidí, v budoucnu v tom hodlá pokračovat jen 15 procent respondentů.