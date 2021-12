Dvojnásobná vražda z Přerova z roku 2009 se vrací k vrchnímu soudu

Případ vraždy manželů z Přerova z roku 2009, kterým se soudy zabývají už deset let, se vrací k olomouckému vrchnímu soudu. Kauzu, ve které je obžalovaný syn jedné z obětí Pavel Nárožný, olomoucký soud nařídil na příští týden ve čtvrtek.

Ostravský krajský soud ve vleklém procesu, který provázejí četné námitky a stížnosti obžalovaného, odsoudil Nárožného k výjimečnému trestu 25 let vězení, který zahrnuje i jeho předchozí pravomocné odsouzení za přípravu vraždy tety. Těla manželů se dosud nenašla, soudy je již prohlásily za mrtvé.

Proti rozsudku se odvolaly obě strany. "Obžalovaný se odvolal do výroku o vině a trestu a státní zástupce se odvolal pouze do výroku o trestu, a to v neprospěch obžalovaného," řekl ve středu mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik. Žalobce původně u krajského soudu žádal pro muže doživotí. Nárožný, který byl původně souzen i se svou matkou, která však během procesu v roce 2013 zemřela, vinu po celou dobu odmítá.

Případ vraždy manželů v rodinném domě na periferii Přerova otevřel olomoucký krajský soud v červnu 2011. Soud v následujících letech Nárožného třikrát zprostil obžaloby, rozhodnutí však vždy zrušil vrchní soud, naposledy v roce 2016, kdy nařídil, aby kauzu projednal jiný senát. Případ byl nakonec přesunut do Ostravy, kde padl letos v únoru odsuzující rozsudek.

V kauze hraje velkou roli to, že se těla obětí dosud nenašla, ale i otázka posuzování důkazů. Obhájce Nárožného František Stratil již dříve řekl, že osobně považuje případ za jednu z nejsložitějších kauz na Moravě. Proces mnohokrát zdržel svými námitkami i sám obžalovaný, zabývaly se jimi soudy všech instancí. Tentokrát se bude hájit formou videokonference. "Formou videokonference proběhne veřejné zasedání z důvodu nepříznivé pandemické situace, když o takový způsob účasti osob ve vazbě či ve výkonu trestu požádal také generální ředitel vězeňské služby," doplnil mluvčí vrchního soudu.

Manželé zmizeli v listopadu 2009, podle soudního znalce na základě nalezených stop nemohli oběti útok přežít. Policisté tehdy v rojnicích prohledali přírodní lokality na Přerovsku a Olomoucku, vodní toky a plochy. Nasadili i policejní potápěče a psovody, ze Slovenska povolali psy speciálně vycvičené na vyhledávání zemřelých osob, použili vrtulník s termovizí, ale bezvýsledně. Těla neobjevili.

Motivem vraždy byly podle obžaloby spory o majetek. Proti obžalovanému svědčily například pachové stopy v autě zavražděných či svědectví souseda, který uvedl, že Nárožného viděl v osudnou noc za volantem. Doklady a platební karty zavražděných po čase nalezli exekutoři v klavíru matky Nárožného.

Nárožný byl po prvním zprošťujícím rozsudku krajského soudu propuštěn v roce 2012 na svobodu a se svou matkou se nastěhoval do domu po otci, kde se podle žalobce vražda odehrála. Na začátku roku 2016 jej však znovu zadržela policie a obvinila z přípravy vraždy jeho tety, která spravovala majetek po jeho zavražděném otci. Za to byl nakonec pravomocně odsouzen ke 13 letům vězení.