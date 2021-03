Ekolog: Rychlý konec uhlí chce většina ministrů, hotovo ale není

Pro odklon od uhlí do roku 2033 je podle výsledků meziresortního připomínkového řízení nadpoloviční většina ministrů. Je ale otázkou, jak to dopadne, až bude vláda o konečném scénáři rozhodovat, řekl ekologický aktivista Jan Rovenský v příspěvku na on-line demonstraci hnutí Fridays for Future (FFF). Hnutí v pátek vysílá dvanáctihodinový stream, který vedle pásma projevů zahrnuje debaty a webinář. Jedním z hlavních témat je právě apel na rychlý konec uhlí.

Uhelná komise v prosinci doporučila vládě ukončit využívání uhlí v Česku do roku 2038. Ministry termín rozděluje. Materiál Uhelné komise tak byl počátkem února stažen z jednání vlády, aby ho mohla připomínkovat ministerstva a vybrané instituce. Stejně jako komise volily mezi lety 2033, 2038 a 2043.

Rovenský v pátek připomněl vliv aktivity FFF na samotný vznik Uhelné komise a dodal, že bez protestů by se scénáře možného konce uhlí na vládu nedostaly. "A v tuto chvíli... nadpoloviční většina ministrů vlády České republiky podporuje konec uhlí v roce 2033," uvedl Rovenský, který vede energetickou kampaň Greenpeace. "V tuto chvíli těch ministrů je osm, přičemž ke schválení toho usnesení je zapotřebí sedm," dodal.

Pro nejrychlejší scénář konce uhlí se už dříve vyjádřil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Pro byli také ministři za sociální demokracii, podobně se vyjádřil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Později se také ukázalo, že konec využívání uhlí pro účely výroby elektřiny a tepla do roku 2033 podporuje i ministerstvo financí.

Rovenský v pátek řekl, že na úrovni vlády to vypadá dobře, ale rozhodnuto nic není. "Máme informace o tom, že v nejbližší době se ministerstvo průmyslu (MPO) bude snažit poměr sil na vládě zvrátit," řekl. Podle něj je otázkou, jak bude výsledné rozhodnutí vypadat, a může se stát i to, že se věc "skončí v šuplíku".

Ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) patří k zastáncům konce uhlí v roce 2038. Už dříve řekl, že neschválením doporučeného scénáře by vláda popřela činnost komise. Za přijatelný kompromis tento rok označují i zástupci energetického průmyslu, těžařů, tepláren a oborových svazů. Podle ekologických organizací je to ale pozdě jak kvůli dopadu na klima, tak proto, že se v následující dekádě přestane uhlí vyplácet - například kvůli rostoucí ceně emisních povolenek.

Rovenský a ekolog Jiří Koželouh z Uhelné komise po hlasování o termínu konce uhlí vystoupili. Nesouhlasili s přijatým usnesením, výhrady měli i k fungování komise.