Epidemie covidu se zhoršuje, situace je ale podstatně lepší než loni, uvedl Babiš

Epidemie se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zhoršuje, situace je ale podstatně lepší než loni. Přibývá podle něj hospitalizovaných. Novinářům to ve čtvrtek řekl po očkování třetí dávkou vakcíny proti covidu-19, které podstoupil v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.

Podle dat ministerstva zdravotnictví je aktuálně hospitalizováno 400 nakažených, jejich průměrný věk 56 let. Ve větším riziku jsou senioři. Podle Babiše je třeba očkovat ještě asi 341 tisíc seniorů, vyzval k tomu praktiky.

Jak lidi dál k očkování motivovat ve čtvrtek řešila i vládní Rada pro zdravotní rizika. "Psali jsme těm lidem, opakovaně, praktici, pojišťovna, ale asi je to na individuálním přesvědčováním lidí. A tam by měli sehrát praktici klíčovou roli," řekl Babiš. "Prosím všechny praktiky, aby skutečně udělali maximum pro to, aby přesvědčili svoje klienty," dodal. Připomněl také kampaň v televizích a rádiích, v níž se zapojily známé osobnosti.

Babiš ve čtvrtek podstoupil přeočkování třetí dávkou vakcíny proti covidu-19. Podle nových pravidel je přeočkování možné šest měsíců po aplikaci druhé dávky nebo první u jednodávkové vakcíny. Ke konci října tak bude mít nárok zhruba milion lidí, kteří ji dostali do konce dubna. Zatím se nechalo přeočkovat asi 30 600 lidí.

Přeočkování mohou lidé podstoupit na očkovacích místech v nemocnicích nebo u svého praktického lékaře. Ti by podle Babiše měli mít nejpozději 25. října v ordinacích i vakcínu Pfizer/BioNTech, kterou bylo očkováno přes 80 procent lidí. Druhou možností pro přeočkování je vakcína Moderna.

Ve středu přibylo v Česku 1497 potvrzených případů koronaviru, zhruba o 450 více než před týdnem. Z nich 117 byli lidé starší 65 let. Počet hospitalizovaných v úterý překročil hranici 400 lidí. Ve středu bylo v nemocnicích s covidem 407 pacientů, z toho 80 v těžkém stavu. Průměrný věk lidí, kteří s covidem-19 končí v nemocnici, klesá. V říjnu byl 59 let celkově, u plně očkovaných 78 let. Reprodukční číslo uvádějící, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, se zvýšilo na 1,26. Počet nakažených na 100 tisíc obyvatel za uplynulých sedm dní, tedy takzvané incidenční číslo, vzrostl na 69. Vyplývá to z aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví.