Erotický klub v ohrožení. Pražané ho zachraňují peticí

Největší pražský erotický klub je stále v existenční nejistotě. Náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha sobě) dlouhodobě usiluje o vystěhování Showparku z Holešovické tržnice a jednání s městem o koordinovaném postupu uvázla kvůli soudnímu sporu na mrtvém bodě.

Ročně jím projde na 160 tisíc zákazníků, které průběžně obsluhuje přes šest set žen. Zázemí, které vzniklo v polovině devadesátých let minulého století po dohodě s tehdejším vedením Prahy, stáhlo prostitutky z ulic metropole. Teď jsou stovky "výkonných umělkyň", jak si samy říkají, v situaci, že se ze dne na den mohou obrazně řečeno ocitnout na ulici.

"Je třeba si uvědomit, že v tomto případě nejde o běžné stěhování. Příprava náhradních prostor tak, aby byly splněny základní bezpečnostní a provozní standardy, to jsou v případě Showparku dva roky práce. Menší provoz by se dal připravit tak do roka. Ty ženy si ale nevezmou na tu dobu neplacené volno," říká Zbyněk Matela, jednatel společnosti Eroc, která Showpark provozuje.

Skončí v centru Prahy?

Krizový scénář rychlého uzavření Showparku vypadá zhruba následovně. Část žen přejde ke konkurenci do podniků kolem Václavského náměstí, kde nabídka těchto služeb v posledních letech spíše klesá. Část žen zkusí štěstí v privátech v okolí tržnice, protože tam je klientela zvyklá chodit, a část se přesune do nových menších podniků v centru metropole.

"Když se začalo mluvit o zrušení Showparku, tak jsme zaznamenali výrazný zájem majitelů nemovitostí s nabídkou pronájmu. Nejvíce ze samotného centra města. Asi bychom byli nuceni realizovat větší počet menších podniků," vypočítává Zbyněk Matela.

Expert varuje

Před nekoordinovaným zrušením zavedeného podniku varují jednak lidé, kteří dlouhodobě pomáhají ženám v této profesi, ale i nezávislí odborníci z oboru adiktologie. Podle nich nejde pouze o problém soukromé společnosti, ale o veřejný zájem v širším kontextu.

"My jev zvaný prostituce nikdy nesprovodíme ze světa. Ale můžeme jej mít do značné míry pod kontrolou, což se skutečně v případě divoké prostituce z devadesátých let podařilo. Máme podniky, kde fungují určitá pravidla a daleko lépe se tam čelí i doprovodným jevům, jako jsou drogy či násilí. Chápu, že jde o politiku, ale z odborného hlediska, z hlediska kontroly je podnik tohoto typu v prostorách městské nemovitosti v podstatě tou nejlepší variantou," vysvětluje Ivan Douda, dlouholetý odborník na závislosti a zakladatel center DropIn.

Pomůže petice?

Na podporu Showpakru v Holešovické tržnici dokonce vznikla občanská iniciativa.

"Dostal jsem se k tomu náhodou, když si mě Showpark jednorázově najal jako mluvčího. Hned mě napadlo, že to je takovéto moderní politické ´myslíme to dobře´ a uděláme to v tržnici krásné, ať chcete nebo ne. Že to způsobí problémy někde jinde, to už nás nezajímá. Rád bych s přáteli nenásilnou formou upozornil na pár dalších podobných případů," vysvětluje založení občanské iniciativy s provokativním názvem Praha Tobě Václav Čížkovský, jindy také herec a režisér.

O osudu holešovického Showparku zřejmě nakonec definitivně rozhodne soudní spor, který už několik let vede město Praha proti společnosti Delta Center, pod níž spadá i hala č. 18 se Showparkem. Ta má stále dlouholetou nájemní smlouvu, kterou ale Praha považuje za neplatnou a prvoinstanční soud jí dal před časem za pravdu. Spor nyní čeká na rozhodnutí odvolacího soudu.