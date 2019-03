EU dělá ohledně migrace dobrou práci, řekl Petříček v Itálii

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček se šéfem italské diplomacie Enzem Moaverem Milanesim v Římě mluvil o vývoji kolem brexitu a také o migraci. Oba politici se shodli, že opatření zaměřená proti ilegální migraci přijatá na úrovni Evropské unie fungují, což dokládají mimo jiné i velmi nízké počty nově příchozích migrantů. Informoval o tom tiskový odbor Černínského paláce.

"Z hlediska čísel ilegální migrace jsme v EU na nejnižší úrovni za posledních 5 let, za loňský rok činí pokles 25 procent oproti 2017 a 92 procent oproti roku 2015. Znamená to, že spolupráce s našimi partnery v Evropě a přijatá opatření na úrovni EU fungují," uvedl Petříček. Podle něj má na dramatickém poklesu počtu migrantů podíl i vzájemná spolupráce Česka a Itálie, například v rámci projektu zaměřeného na dobrovolné návraty migrantů zpět do domovských zemí.

Šéf české diplomacie zahájil svou dvoudenní návštěvu Itálie ve středu, kdy v Miláně otevřel český generální konzulát. Dnes se v Římě setkal i s předsedkyní zahraničního výboru italské Poslanecké sněmovny Martou Grandeovou a vystoupil v debatě organizované Institutem mezinárodních vztahů.