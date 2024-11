Eva Pavlová se v roli první dámy věnuje dětem a samoživitelkám

Eva Pavlová, manželka českého prezidenta a někdejšího vysokého představitele české armády Petra Pavla, také sloužila v ozbrojených silách. První podplukovnice v záloze v roli první dámy navázala na tradici svých předchůdkyň a věnuje se charitativní činnosti.

Založila vlastní nadační fond a letos v létě převzala záštitu nad kampaní Jsme v tom společně, která spojuje iniciativy potravinové, oděvní a nábytkové banky. Inspirací jsou jí podle jejích slov hlavně Hana Benešová a Olga Havlová. S rolí první dámy sama nepočítala a ztráta soukromí v této veřejné službě je podle ní náročná. Média a veřejnost ji ale hodnotí dobře, oceňována je její elegance, noblesa a vstřícnost. Svého muže doprovází všude tam, kde je potřeba. V úterý 5. listopadu oslaví Pavlová šedesátiny.

S prezidentem Pavlem se poznali v roce 1985 na vojenské základně v Prostějově, kde oba bydleli na posádkové ubytovně. Vzali se v roce 2004 na radnici v Olomouci. V době, kdy byl její muž náčelníkem Generálního štábu Armády ČR (2012 až 2015), měla Pavlová u štábu na starosti komunikaci se zahraničními vojenskými a leteckými přidělenci v ČR, zajišťovala vojenské návštěvy. Později byla součástí zahraniční mise v rámci EU a NATO, kde doprovázela svého manžela. Po ukončení práce v armádě se věnovala rodině a pracovala jako asistentka v Centru rodinné mediace.

V komunálních volbách v roce 2022 Pavlovou zvolili do zastupitelstva obce Černouček na Litoměřicku, kde s manželem žijí. "Moje žena je svoje, je empatická, přirozená, nemusí se stylizovat do žádné role. To, co se očekává od role první dámy, je pro ni něco, co nebude muset dělat z jakéhokoliv donucení, je to člověk, který působí na lidi příjemně," řekl Petr Pavel o své manželce v debatě prezidentských kandidátů před druhým kolem voleb na serveru Blesk.cz.

V letech 2022 a 2023 Pavlová podporovala manžela v prezidentské kampani. Říkala, že by případnou roli první dámy chtěla vykonávat aktivně. Zaměřit se chtěla na téma rovnosti pohlaví a diskriminaci žen ve společnosti, na otázky rodiny a mezilidských vztahů a situaci samoživitelek. "Byla jsem samoživitelkou, prošla jsem si rozvodem. Rozvodovost narůstá, samoživitelky jsou na tom dnes hůř, než jsme byly kdysi my. Strašně ráda bych v této oblasti působila, ukazovala těmto ženám místa, kde jim dokáží pomoci a kde ta pomoc funguje," řekla Pavlová loni v lednu v debatě partnerů prezidentských kandidátů. První dámou se stala loni v březnu: "Život mě naučil poprat se s překážkami a hledat řešení i v těžkých situacích. Proto chci svůj celoživotní optimismus uplatnit i ve své nové životní roli. K úkolu první dámy přistupuji s velkým smyslem pro povinnost a chápu ji jako službu vlasti," píše na svých internetových stránkách https://www.pavlovaeva.cz/.

Leccos ji ale také zaskočilo: "Upřímně, nečekala jsem tak velký nepoměr mezi vysokým očekáváním veřejnosti a pravomocemi, které mám při jeho naplňování. Myslela jsem si, že v tomto směru bude vstřícnost a podpora pro prezidentovu manželku větší. V kabinetu první dámy je v současné době v 'hradním aparátu' ukotvena pouze tajemnice. Umíte si asi představit, jak při tom všem starém a s přechodem na nové zvládáme reagovat na dopisy, e-maily…," uvedla letos v únoru pro časopis Vlasta. "Život jako by se mi obrátil vzhůru nohama. Žijete v klidu a nikdo o vás neví a najednou se stanete víceméně 'majetkem' veřejnosti a všichni o vás vědí skoro všechno. Je těžké zvyknout si na takovou pozornost a některá omezení soukromí. V podstatě čtyřiadvacet hodin žijete s ochrannou službou a jste neustále pod drobnohledem."

Narodila se jako Eva Zelená 5. listopadu 1964 v Šumperku, dětství prožila v podhůří Jeseníků, kam se podle svých slov vždy ráda vrací: "Díky tomu, v čem jsem vyrůstala, ve mně zůstala pokora, úcta a láska k přírodě i k lidem," řekla jednou. V roce 1983 v Šumperku maturovala na gymnáziu a poté pokračovala ve studiu na Vojenské odborné škole žen při Vysoké vojenské letecké škole v Košicích, kde se školily pozemní specialistky letectva. V letech 1986 a 1990 vystudovala Vojenskou politickou akademii Klementa Gottwalda v Bratislavě.

V průběhu profesní kariéry pracovala převážně v personálním managementu, ale také v oblasti vzdělávání v rámci vzdušných i pozemních sil. Stejně jako její manžel byla členkou KSČ, podle svých slov odevzdala členskou legitimaci 20. listopadu 1989. "Dnes vím, že to byla chyba. Patřila jsem mezi ty naivní, nezralé lidi, kteří podlehli tlaku. Na druhou stranu mám tuto zkušenost a mohu o době minulé mluvit, nejen citovat výklady z knih," uvedla v rozhovoru pro časopis Přítomnost.

Z předchozího vztahu Pavlová má dceru Evu, generál Pavel má z prvního manželství syny Jana a Petra. S manželem jsou prarodiči čtyř vnoučat. "Vždy jsem si dokázala najít čas i na své koníčky - lyžování, ježdění na motorce, fotografování, malování a tanec. To jsou věci, které mi umožňují vnímat krásu kolem nás. Mám ráda přírodu, pěkné věci, chalupaření a zahradničení," píše na svých stránkách. Také je milovnicí zvířat, doma měli 11 let kočku Micku, která se stala hvězdou jejich volební kampaně a letos v dubnu uhynula. Pavlová také ráda cestuje, řídí auto a sbírá čtyřlístky. Před několika lety úspěšně absolvovala léčbu rakoviny štítné žlázy.