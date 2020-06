Evropské akcie budou zřejmě pokračovat v růstu, tvrdí analytici

Evropské akcie budou zřejmě pokračovat v růstu, do konce září by mohly posílit o dalších deset procent. V pátek to předpověděli analytici společnosti Bank of America. Uvolňování opatření, která byla zavedena proti šíření koronaviru, podle nich pravděpodobně povede k výraznému oživení podnikatelské aktivity.

Evropské akcie z březnových minim, na která sestoupily kvůli obavám z hospodářských dopadů koronavirové krize, už posílily o 38 procent. Nárůst o dalších deset procent by smazal zbývající ztráty, které evropské akcie nyní registrují ve srovnání se začátkem letošního roku, upozornila agentura Reuters.

"Část ekonomické aktivity se sice v brzké době neobnoví, široké odstraňování restrikcí však signalizuje prostor pro výrazné oživování ekonomické aktivity," uvedli analytici Bank of America.

Evropské akcie posilují mimo jiné i proto, že čtvrteční rozhodnutí Evropské centrální banky (ECB) rozšířit program nákupů dluhopisů podpořilo naděje na rychlejší hospodářské oživení z útlumu způsobeného koronavirem. Panevropský index STOXX 600 si kolem poledne připisoval asi 1,2 procenta a nacházel se blízko 371 bodů.

ECB ve čtvrtek program nákupů dluhopisů spuštěný kvůli koronavirové krizi rozšířila o 600 miliard eur na 1,35 bilionu eur (36 bilionů korun). Svou základní úrokovou sazbu centrální banka ponechala na rekordním minimu nula procent.

Evropské akcie si dlouhodobě vedou hůř než ty americké. Zatímco například hlavní index frankfurtské burzy DAX si za pět let připsal zhruba 12 procent a index pařížské burzy CAC 40 je nyní zhruba tam, kde před pěti lety, hlavní index amerických akcií S&P 500 za pět let zpevnil zhruba o 47 procent.