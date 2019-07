Expert: Letecké dohody mezi Českem a Ruskem jsou zastaralé

Letecké dohody mezi Českem a Ruskem jsou zastaralé, oproti provozu s jinými zeměmi navíc poměrně omezující, řekl ČTK odborník na leteckou dopravu Michal Čupa z portálu Planes.cz. Dnešní situace kolem zastavení letů ruských leteckých společností z Prahy může mít podle něj horší dopady na Česko, zejména kvůli ztrátám z turismu. Rusko patří k nevytíženějším destinacím letů z Prahy, v květnu letělo mezi Prahou a Moskvou na pravidelných linkách více než 70.000 cestujících v obou směrech.

Ruské letecké společnosti Aeroflot a Ural Airlines (Uralskije avialinii) oznámily, že omezily počet letů na linkách do Prahy. Důvodem bylo rozhodnutí českých úřadů zrušit povolení některých letů pro ruské dopravce. Jde o odvetné opatření poté, co Rusko odebralo práva na přelet sibiřského území Českým aeroliniím, které trasu využívaly na své lince z Prahy do jihokorejského Soulu. Obě země se v úterý dohodly, že provoz dočasně povolí do 7. července.

Tato situace částečně vznikla podle Čupy i kvůli zastaralým a rigidním leteckým dohodám mezi Českem a Ruskem. Upozornil, že provoz mezi oběma zeměmi je stále formálně podřízen mezivládní dohodě z roku 1966, jejíž obsah je však už v současné době v mnohém přežitý. Například předpokládá stejný počet frekvencí a kapacit pro dopravce z obou stran.

Ministerstvo dopravy proto každoročně jedná s ruskou stranou o podmínkách leteckého provozu mezi oběma státy. "Ten se sice postupně liberalizuje, ve srovnání s jinými zeměmi je to však stále jen velmi pozvolna," podotkl Čupa. Stále tak podle něj existují omezení například v přístupu dopravců na letecký trh druhého státu, zejména ruských.

V případě dalších vyhledávaných destinací, jako jsou například Velká Británie nebo Francie, jsou podle experta právní podmínky provozu daleko příznivější a leteckou dopravu komplikují spíše přeplněné kapacity na některých letištích nebo trasách než právní překážky.

Řešení situace zastavením letů ruských dopravců je podle něj nešťastné. "Dotkne se to dopravců a cestujících, kteří s tím nemají nic společného. Vyvolává to nejistotu," dodal. Zvláště v období letních dovolených to může vést k poklesu počtu turistů z Ruska, a tím i případným ekonomickým ztrátám, uvedl.

Ačkoliv se obě strany dohodly na dočasném uvolnění letů, problém jde podle experta daleko za tento termín. Podle něj už Aeroflot začal cestující přesměrovávat na jiné linky. Čas na vyjednání nové dohody, která by umožnila lety i v příštím týdnu, však stále je.

Rusko dlouhodobě patří k nejvyhledávanějším destinacím letů z Česka. Loni bylo po Velké Británii a Itálii na třetím místě. Do Česka létají dopravci Aeroflot, Rossiya Airlines, Pobeda, Ural Airlines a Siberian Airlines. Z českých dopravců létá do Ruska Smartwings a ČSA.