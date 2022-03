Expertka: Rychlé přijetí Ukrajiny do EU by bylo nestandardní, není pravděpodobné

Rychlé přijetí Ukrajiny mezi státy Evropské unie, jak to ve svém projevu k Evropskému parlamentu žádal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, by bylo vysoce nestandardní a není pravděpodobné. Ve čtvrtek to řekla Petra Kuchyňková z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně, která se zabývá politikou Evropské unie a východních zemí a také Ruskem.

"Celý proces rozšiřování EU o nové země se postupně vyvíjel a je dlouhý. Zahrnuje 35 vyjednávacích kapitol a na schválení velkého množství bodů se musí jednomyslně shodnout všechny členské státy," upozornila Kuchyňková.

Aby přijímací proces do EU mohl vůbec začít, musely by skončit boje a začít poválečná obnova Ukrajiny, pravděpodobně za masivní finanční podpory ze zahraničí.

"Žádost Ukrajiny o vstup do EU nevznikla teď, Ukrajina už podepsala některé dohody a nastoupila cestu přibližování právních norem standardům EU. Velkou roli pak bude hrát podoba dohody o zastavení bojů s Ruskem, aby mohla (Ukrajina) vstoupit do unie, musí mít vyřešené vztahy se sousedy," dodala Kuchyňková.

Kromě reálné roviny je ale potřeba podle ní vnímat i rovinu symbolickou. A v ní by Ukrajina mohla dosáhnout statusu potenciálního kandidáta, což je status, který v současnosti mají například Bosna a Hercegovina nebo Kosovo, dodala Kuchyňková.