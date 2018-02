Faltýnek v Aréně Jaromíra Soukupa: Vražda novináře je závažná tragédie

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si tentokrát pozval do pořadu Aréna Jaromíra Soukupa místopředsedu ANO 2011 Jaroslava Faltýnka a spolu s ním do studia přišel místopředseda ODS Martin Kupka a Radim Fiala, místopředseda SPD a předseda poslaneckého klubu této strany. V pořadu se probírala aktuální témata, která hýbou politickou scénou.

Hned v úvodu pořadu se generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup věnoval nedávné tragické události, která se odehrála na Slovensku. "Vražda novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně otřásla nejen Slovenskem, ale i celým světem," začal moderátor Soukup a následně se zeptal na názor svých hostů. Jako první se chopil slova Kupka, sám bývalý novinář.

"Je to zarážející a myslím si, že je to pro všechny politiky jasný vzkaz, aby se zastali novinářů, které potřebujeme, neboť jsou hlídacími psi demokracie," uvedl místopředseda ODS. "Jaký máte názor na to, že policie nebere moc v potaz investigativní novináře?" zeptal se Soukup Kupky. "Já jsem měl jinou příležitost. Policie se při jednom vyšetřování vážně zabývala tím, co se psalo v médiích. To, co přinášeli investigativní novináři bylo pro ně velmi cenné," oponoval Kupka.

"Myslíte si, že takový případ, co se odehrál na Slovensku, se může stát i u nás?" zeptal se generální ředitel svých hostů. "Pevně věřím, že ne. Považujeme novináře za hlídací psy demokracie a myslím si, že by měli být chráněni," vyjádřil se Fiala. S ním souhlasili i ostatní hosté. "Je to obrovská tragédie, která se nesmí nikde na světě stávat a pokud se prokáže, že to mělo souvislost s jeho prací novináře, tak je to o to závažnější," navázal Faltýnek.

"Nemaloval bych čerta na zeď"

Následně moderátor pořadu položil závažnou otázku. "Zavražděný novinář zkoumal napojení Ficovy asistentky na italskou mafii. Zastavme se na chvilku u té italské větve. Může být italská mafie i u nás?" Místopředseda hnutí ANO odpověděl: "Nemaloval bych čerta na zeď. Věřím, že slovenská policie celý případ řádně a rychle vyšetří," uzavřel témat Faltýnek.

Následně se debata stočila na politickou situaci a sestavování vlády. Výborně připravený moderátor na základě průzkumu uvedl, že volební preference hnutí ANO stále rostou. "Já jsem měl obavy, že ta vše obliba bude klesat, kvůli tomu, že by vás lidé považovali za neschopné sestavit vládu," prohodil Soukup směrem k Faltýnkovi.

"Ta vláda vládne. Dělá konkrétní věci, teď například vyhodila ředitele pošty, který dostane přes osm milionů odstupné," vyjádřil se za nesouhlasu diváků ve studiu místopředseda hnutí ANO. "Odstupné má podepsané ve smlouvě ještě od pana Chovance. Pokud by odstupné nedostal, zažaloval by nás," vysvětlil rozladěným divákům. "Já být na vašem místě, tak bych mu nic nedával a počkal bych si na tu žalobu," zareagoval Soukup.

Následně se místopředseda vyjádřil, že byť vláda vládne bez důvěry, stále pracuje a vyjednává s ostatními stranami jako je ODS, SPD a KSČM. "ODS nám ale například dala košem," poznamenal směrem k zástupci ODS Faltýnek. "My jsme přednesli sedm řešení a měli jsme v návrhu snižovat daně, a to jste všechno smetli ze stolu," opáčil Kupka, Faltýnek však nesouhlasil. Následně se všichni protagonisté pořadu s nadsázkou shodli, že už je téma sestavování vlády nebaví a téma se uzavřelo.