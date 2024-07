Festival Prázdniny v Telči zahájil kostýmovaný průvod s medúzami a rybami

Kostýmovaný průvod připomínající podmořský svět byl součástí dnešního zahájení festivalu Prázdniny v Telči. Na pěti scénách se do 11. srpna vystřídá přes sto kapel a muzikantů, mimo jiné Michal Prokop, Karel Plíhal, Hradišťan, Javory či Bratři Ebenové. Program doplní divadla a letos poprvé také debaty s osobnostmi společenského a politického života.

Debaty budou v knihovně telčského Univerzitního centra Masarykovy univerzity. "Je to nový formát, který by mohl festivalu dodat nový rozměr," uvedl ředitel centra Jaroslav Makovec. Hosty budou od 29. července do 8. srpna Petr Pithart, Andrej Zubov, Michael Žantovský a Magda Vášáryová. Diskusní setkání budou začínat v 16:00.

Festival Prázdniny v Telči se letos koná 42. rokem. Na dřevěném molu Štěpnického rybníka nový ročník krátce po 17:00 za pořadatele zahájil Vojtěch Kolář. Podotkl, že už se ladí zvuk pro B-Side Band na večerní koncert. U Štěpnického rybníka pak s českými muzikanty jako první zahrál jihoafrický bluesman Gerald Clark, který přechodně pobývá i v Třebíči.

Při loňském zahájení se organizátoři telčského festivalu inspirovali filmem Až přijde kocour, který se ve městě před šesti desítkami let z velké části natáčel. Účastníci dnešního průvodu šli v mýdlových bublinách s maketami medúz, ryb a žraloků i v oblecích potápěčů, za nimi jela kapela na korbě starého náklaďáčku. Kolář ČTK řekl, že téma je dané letošním maskotem festivalu, jímž je medúza.

V Telči se bude hrát folk, folklór, rock, swing, jazz i rokenrol. V sobotu na hlavní scéně na nádvoří zámku vystoupí Ivo Jahelka a Nezmaři, v neděli Jarret a Dan Bárta s kapelou Illustratosphere. Podrobný program je na webu. Hrát se bude i na nádvoří Panského dvora. Bezplatně jsou přístupné pohádky v parku, koncerty na náměstí a na hrázi Štěpnického rybníka.

Festival v minulých letech navštěvovalo okolo 10.000 lidí. "Je to rok od roku lepší, letos to je o maličko víc než vloni," řekl Kolář k poptávce po vstupenkách před zahájením festivalu. Zájem je podle něj celkem o všechny koncerty, vyprodaný v té době žádný nebyl.