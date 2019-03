Fiala o vládě: Česko obchází strašidlo komunistů

Předseda ODS Petr Fiala v Brně na sjezdu KDU-ČSL vyzval ke spolupráci obou stran. Zmínil jak volby do Sněmovny a Senátu, tak i volby krajské a prezidentské. Podle něj by strany měly otočit Českou republiku správným směrem a vrátit politice a vládě smysl a důstojnost. Podle Fialy je úkolem zabránit v dalších letech koalici ANO, ČSSD a také komunistů. O potřebě spolupráce mluvili i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil a první místopředseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan. KDU-ČSL zahájila dvoudenní sjezd, na kterém zvolí nové vedení. Předseda Pavel Bělobrádek už nekandiduje.

Fiala byl jedním z hostů, kteří na sjezdu vystoupili. "Naše podstatná a hlavní ambice do příštích parlamentních voleb musí být otočit Českou republiku správným směrem. Do tohoto zápasu bychom měli jít v co nejužší spolupráci a měli bychom zvítězit," uvedl Fiala.

Podle něj se spolupráce obou stran prokázala už v minulých senátních volbách. "Společně jsme uchránili Senát. Můžeme v něm leccos prosadit společně a taky společně zabránit mnohým nesmyslům," zdůraznil Fiala.

Strany by podle něj měly spolupracovat příští rok v krajských volbách, což považuje za přípravu na sněmovní volby o rok později. Fiala zmínil také prezidentské volby. "Měli bychom být dostatečně moudří a zodpovědní, aby po příštích prezidentských volbách usedl na Hrad prezident, pro kterého budou tři pilíře moderní politiky nepřekročitelné," řekl Fiala. Jako tři pilíře zmínil svobodu a demokracii, příslušnost k Západu a silnou a moderní tržní ekonomiku.

Fiala také mluvil o vládě. "Česko obchází strašidlo komunistů, kteří jsou znovu u moci. Česko řídí nějaká levice. Naším úkolem je zamezit dalším čtyřem letem koalice ANO, ČSSD a komunistů," dodal Fiala. Menšinovou vládu tvoří ANO a ČSSD, její vznik umožnila podpora komunistů.

Předseda TOP 09 Pospíšil si váží spolupráce s lidovci v Evropské lidové straně. "Spolupráce s vašimi poslanci byla naprosto bez problému a mohu říci, že jsem sám osobně necítil to, kdo je zvolen za KDU-ČSL a kdo byl zvolen na kandidátce TOP 09 a STAN," řekl. KDU-ČSL popřál úspěch v evropských volbách, mrzí ho ale, že se subjekty nebyly schopny dohodnout na společném postupu.

Ocenil, že v komunálních volbách strany na mnoha místech kandidovaly společně. Zmínil také situaci v hlavním městě, kde ve volbách uspěly Spojené síly pro Prahu, tvořené TOP 09 a Starosty a nezávislými ve spolupráci právě s lidovci a dalšími subjekty. Spojené síly tvoří na pražském magistrátu koalici s Piráty a Prahou Sobě.

Pospíšil také vyzval ke spolupráci v parlamentních volbách za dva roky. "Můžeme odstavit hnutí ANO od vlády, pokud se dohodneme na společném projektu a voličům jasně řekneme, že hodnoty svobody, demokracie a prozápadní směřování jsou důležitější než místa jednotlivých politických funkcionářů na jednotlivých kandidátkách," řekl.

O potřebě spolupráce demokraticky smýšlejících lidí v době, kdy politiku v Česku a EU ovlivňují populisté a oligarchové, promluvil na sjezdu i první místopředseda STAN Rakušan. Vzhledem k neúspěchu projektu koalice STAN s lidovci před volbami 2017, o němž dopoledne promluvil před delegáty jako o chybě končící předseda Bělobrádek, se ale vyjadřoval mírněji. Uvedl, že se nechce vracet do minulosti k interpretaci toho, co se mezi lidovci a Starosty stalo. "Moje interpretace by byla menšinová v tomto sále," konstatoval s tím, že na sjezd přijel jako k přátelům, přičemž skutečné přátelství je to, které dokáže překonat vzájemné křivdy.