Fiala: Od příštího roku začne v ČR vzdělávání v novém oboru všeobecné lyceum

Od příštího roku se v Česku spustí vzdělávání v novém oboru všeobecné lyceum. Obor posílí všeobecnou větev středního školství. Novinářům to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS). Ministerstvo školství podle něj začne s testovací částí projektu, do června by v zapojených školách měly vzniknout vzdělávací programy, podle kterých se bude od září vyučovat. Nyní mohou žáci studovat lycea s oborovým zaměřením, jako je například pedagogické či technické lyceum.

Výhodou všeobecného lycea bude větší flexibilita a na rozdíl od současných oborově profilovaných lyceí, kterých je sedm, možnost jejich různých kombinací, řekl náměstek ministra školství Jiří Nantl (ODS). Kombinovat by se podle něj mohli například zdravotnické a technické dovednosti a znalosti, což podle něj nyní nebylo možné. Studenti by do nového oboru mohli nastoupit v září příštího roku, řekl.

Nantl očekává, že nový obor využijí v různé míře všechny kraje, největší zájem očekává ve Středočeském kraji. "Předpokládáme, že v průběhu příštích dvou let, protože to pokusné ověřování má dva běhy zařazování, by se do něj mohlo zapojit nějakých 60 středních škol," řekl Nantl. V ČR bylo v minulém školním roce podle statistiky ministerstva asi 1300 středních škol.

Podle Fialy je vytvoření nového všeobecného oboru potřebný krok ke změně vzdělávacího systému tak, aby odpovídal potřebám společnosti a odrážel priority mladých lidí. O lycea je podle něj zájem. "Letos se na lycea přihlásilo skoro 24.000 žáků a to ukazuje ten zájem a že to je typ vzdělávání, které má perspektivu," řekl. Všeobecné lyceum podle něj vytvoří alternativu ke gymnáziím. Mnoho mladých lidí podle Fialy neví v 15 letech, co by chtěli dělat.

Kromě vytvoření nového oboru pracuje ministerstvo i na snížení počtu oborů středních škol. Cílem je podle náměstka ministra školství Nantla i zpřehlednění nabízených oborů. Existují tři varianty, jedna počítá se 157 obory, druhá se 115 a třetí se 104 obory, nyní je jich asi 280.

Proti zavedení nového všeobecného lycea je Asociace středních průmyslových škol, považuje ho za nadbytečný. "Myslím, že nikam nevede snaha donutit chodit studenty na školy či obory, kam nebudou chtít chodit. Musíme zohledňovat poptávku, samozřejmě v nějaké míře rozumné," ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Je podle něj potřeba i hledat cesty k uspokojení dalších legitimních zájmů například zaměstnavatelů.

"Naší ambicí je přemýšlet o vzdělávacím systému jako celku. Věnujeme velkou pozornost tomu, aby ty jednotlivé stupně a články vzdělávacího systému byly navzájem dobře provázány," řekl Bek. Je podle něj důležité posilovat všeobecný proud středoškolského vzdělávání. Rád by také otevřel prostřednictvím novely školského zákona cestu k tomu, aby na vyšších odborných školách vznikaly v budoucnu i kratší než tříleté studijní programy. Ty by mohly odpovídat podle něj na poptávku zaměstnavatelů, mohly by být dobrou cestou pro absolventy lyceí.