Fiala: V zaplavených oblastech je nutné rychle obnovit základní infrastrukturu

V regionech postižených katastrofálními záplavami je nutné co nejdříve obnovit dodávky elektrické energie, zprovoznit komunikační síť a poničené silnice, řekl dnes na návštěvě Jeseníku premiér Petr Fiala (ODS). Spolu s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) mluvil se starostkou města Zdeňkou Blišťanovou i záchrannými složkami, navštívili také nedaleké Mikulovice. Vyčíslovat míru záplavami způsobených škod je nyní podle premiéra předčasné, stát a samosprávy musí nyní soustředit síly na rychlou obnovu poničené infrastruktury.

"Přijeli jsme, abychom zjistili, co je potřeba udělat, v jakém jsou tady stavu a co ze strany vlády máme v těch nejbližších hodinách rozhodnout, připravit a s čím pomoci," uvedl premiér. Vedle zajištění zpřístupnění záplavami odříznutých oblastí včetně mobilního signálu a dodávek elektřiny je podle něj potřeba zajistit starostům také expertní pomoc. Nutné je podle Fialy rovněž zajistit místním lidem všechny nezbytné životní potřeby, na prvním místě pitnou vodu. "Musíme zajistit úplně elementární životní potřeby lidí a obcí, obnovit sítě, zajistit elektřinu, teplo, pomoci jim s potravinami," řekl.

Podle Rakušana musí do záplavami postižených oblastí zrychlit dodávky cisteren na pitnou vodu. "Dodávky pitné vody a případně jídla, dodávky elektrické energie a zajištění komunikace, to je to, co zdejší lidé nyní potřebují. Včera se zachraňovaly životy, dnes se začínají řešit primární potřeby," uvedl Rakušan. V následujících týdnech podle něj přijde na řadu obnova záplavami zpustošených oblastí. "Viděli jsme na vlastní oči lidské vyčerpání, viděli jsme neštěstí z té tragédie, viděli jsme vyčerpání pana starosty a lidí, kteří na lokální úrovni tuto krizi musí řídit. A ta zpětná vazba je pro nás určitě důležitá," podotkl ministr.

Záplavy o víkendu zasáhly velkou část Jesenicka. Poničily domy, mosty, silnice a poškodily koryto řeky Bělá, která protéká Jeseníkem. Ulice v Jeseníku po opadnutí velké vody kvůli všudypřítomným nánosům bahna, dřeva a odpadu připomínají scénu z katastrofického filmu. V centru města dnes od rána panoval čilý pracovní ruch. Lidé uklízeli chodníky, vynášeli bahno z poničených prodejen a domů či vyrazili pro zásoby potravin a pitné vody.

Zjišťovat míru škod, které záplavy v postižených regionech napáchaly, je zatím podle premiéra předčasné. "Na to bude dost času v příštích dnech. Teď je to otázka spíš logistická, krizového řízení, ne až tak financí," řekl. Při obnově se podle něj budou muset spojit finanční prostředky obcí, krajů i státu, svůj díl odpovědnosti převezmou také pojišťovny. "Už vidíme velkou vlnu solidarity ze strany společnosti," dodal.

Večer se má k povodňové situaci mimořádně sejít vláda, podle Fialy se bude zabývat mimo jiné tím, jakým způsobem vyčlenit finanční prostředky na pomoc ze strany státu. Jednat má také například o tom, jak v zasažených regionech zajistit volby, které se mají konat v pátek a v sobotu. "Je jasné, že bude potřeba pomoci finančně i ze strany státu v těch příštích příštích hodinách, dnech a týdnech. A samozřejmě se musíme bavit i o všech dalších otázkách, jak zajistit volby. Všechno to, co nás prostě v těch nejbližších dnech čeká, dnes na vládě budeme a musíme projednávat," podotkl Fiala.