Fotky dětí na internetu? Mohou se stát součástí alb deviantů

Fotografie dětí vídáme na sociálních sítích dnes a denně. Je skoro nepsanou povinností každého rodiče zveřejnit fotografii novorozence, který je sotva pár minut na světě. A tím to teprve všechno začíná. Následují první kroky, narozeniny a dovolená u moře. Vždyť je to jenom pro rodinu a nejbližší přátele, zní častý argument. Trend "sdílení" se však dostal do nejedné mateřské školy. A do jejich fotogalerií plných snímků dětí má přístup kdokoliv. Výkonný ředitel Národního centra bezpečnějšího internetu, Jiří Palyza, však považuje takové jednání za nerozum a nešvar dnešních rodičů. V rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ zároveň upozornil na nebezpečí digitální stopy.

Mateřské školy často na svých webových stránkách zveřejňují alba plná fotografií, která jsou veřejně přístupná. Je to nebezpečné? Vztahuje se na tuto problematiku zákon?

Já se domnívám, že by měli se zveřejňováním snímků děti souhlasit jejich zákonní zástupci, to znamená rodiče. Ve chvíli, kdy rodiče nesouhlasí s tím, aby bylo dítě zveřejněno, potažmo foceno, tak by k tomu prostě nemělo docházet. Váže se k tomu ještě jedna věc - fotografie, kde jsme identifikovatelní, kde je vidět tvář a oči, je součásti osobních údajů a jako taková podléhá zákonu o ochraně osobních údajů. Pokud by škola chtěla pořizovat a zveřejňovat fotografie dětí, měla by k tomu mít už zmíněný souhlas rodičů. Pakliže ho nemá a takové fotografie pořizuje a zveřejňuje, tak jedná protizákonně. Praxe je taková, že na začátku školního roku nechávají školy podepisovat formulář, kde právě rodiče vyjadřují souhlas, že může být dítě fotografováno.

Celá řada soukromých mateřských škol fotografuje děti téměř za každé situace. Je tak možné narazit na snímky, které je zachycují během odpoledního spánku.

V tomhle opravdu nemají rozum. Já se teda upřímně divím rodičům, že s tímhle souhlasí. Ale je to jejich vlastní zodpovědnost.

V souvislosti s tím odbočím k sociálním sítím. Rodiče v podstatě dělají to samé a mnohdy je možné narazit na facebooku na skoro nahé dítě. Patří vůbec na internet malé děti, které o sobě ještě nemohou rozhodovat?

Tohle je velký nešvar. Rodiče si v tomhle případě neuvědomují, že se mohou snímky stát součástí alb některých deviantů. Takže jakékoliv zveřejňování fotek dětí je poměrně nebezpečná záležitost. Nemluvě o tom, že dítěti vytváříte digitální stopu, aniž to bylo schopné ovlivnit. Ono třeba nemá zájem na tom, aby byla jeho fotografie na internetu. Teď zveřejníte snímek dítěte, kterému je pět let, nicméně za pět let mu bude deset a aktivně vstoupí do sociálně-síťového prostředí a kdokoliv ty fotografie dohledá. Nemluvě o těch, které je zobrazují ve směšných situacích. Mohly by se stát potencionálním zdrojem nějaké kyberšikany.

Rodiče se mnohdy brání argumentem, že mají svůj profil na facebooku či instagramu pouze pro rodinu a nejbližší přátele. Je taková ochrana skutečně dostatečná?

Není to samozřejmě dostatečná ochrana, to je chiméra. Základní problém tkví v tom, že jakýkoliv uživatel se může sice domnívat, že má nastaveno své privátní zabezpečení, ale už neví, kdo sdílí ty fotografie dál. Nevíme, jaký okruh přátel má ten náš přítel, ke kterému se náš obsah dostane. Jakmile už něco zveřejníme na sociálních sítích, tak je potřeba ty informace považovat za naprosto veřejně přístupné. V podstatě se šíří dál bez možnosti naší moderace a kontroly.

Často je také možné najít na webu mateřské školy skoro podrobný program dne, ve kterém se návštěvník dozví, kde se budou děti v určitou hodinu nacházet. Nezní to skoro jako návod pro pedofilního jedince?

Pokud tam bude dostatečně zabezpečen nějaký dozor pedagogů, kteří ty děti uhlídají a dokáží eliminovat nebezpečí útoku devianta, tak budiž. Ale pokud mají volný pohyb v rámci nějaké hry, tak tam už je to opravdu na pováženou. Souvisí s tím ale ještě jedna věc: jsou uživatelé, kteří si pořizují náhodně fotky dětí. Dělají to za účelem tvorby fake profilů. Zdroje pro tyto profily jsou samozřejmě omezené, tím pádem představují fotografie neznámých dětí skvělou příležitost. I z toho důvodu bych se snažil minimalizovat veřejné vystavování dětí.

Dennodenně o tom navíc slýcháme, o únicích dat a nabourání do různých systémů. Tady je navíc problém, že existuje něco jako "dark net". Tam se vyskytuje spousta materiálů dětské pornografie. No a jakým způsobem se tam asi tyhle věci dostávají? Je to samozřejmě kriminogenní prostředí, ale lze se tam dostat prostřednictvím speciálních prohlížečů. Nechci však zbytečně strašit a nabádat k nějaké paranoie, ale je potřeba s tím prostě počítat a uvědomit si, co je pro mě cenné a jakým způsobem to budu chránit.