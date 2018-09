GIBS má nového šéfa, Dragoun se ujal úřadu

Státní zástupce Radim Dragoun se k sobotnímu dni stal třetím ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Ve funkci vystřídal Michala Murína, který na vedení GIBS počátkem května rezignoval po sporech s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Dragoun uspěl mezi 12 uchazeči před výběrovou komisí, minulý týden se jeho nominací zabýval sněmovní bezpečnostní výbor, což spolu se středečním souhlasem vlády umožnilo Babišovi Dragouna jmenovat.

Dragoun při středečním jednání vlády novinářům řekl, že chce, aby inspekce působila důvěryhodně vůči státním zástupcům i veřejnosti. "Aby i ty vztahy uvnitř byly korektní, aby si důvěřovali příslušníci GIBS navzájem a věřili svému vedení, aby i vedení věřilo svým příslušníkům a nedocházelo k únikům informací," uvedl.

Babiš před sněmovní komisí řekl, že Dragoun je prvním šéfem GIBS, kterého nevybrali politici. "Nejsem člověk nikoho, nejsem vyslanec justice nebo pana premiéra, jsem tam sám za sebe. Výběrové řízení proběhlo naprosto korektně," řekl Dragoun.

GIBS prověřuje a stíhá příslušníky policie, celní správy a vězeňské služby, u občanských zaměstnanců se zajímá o trestné činy spáchané v souvislosti s výkonem pracovních úkolů. Opoziční politici upozorňovali na riziko, že by Babiš mohl chtít prostřednictvím ředitele ovlivnit své trestní stíhání v případě údajného dotačního podvodu v souvislosti s Farmou Čapí hnízdo.

Na Murína podle inspekce Babiš opakovaně tlačil, aby ve vedení skončil. Na schůzkách Murínovi podle prohlášení GIBS řekl, že pokud ředitelské místo opustí do konce února, obejde se to "bez skandálu". Babiš to popřel, ale následně začal Murína veřejně kritizovat a zahájil s ním kázeňské řízení.

Poslanec TOP 09 František Vácha označil tlak premiéra na Murínův konec za porušení zásady právního státu a obecných principů spravedlnosti. "Trestně stíhaná osoba by neměla rozhodovat o obsazení orgánů činných v trestním řízení. Nezbývá než doufat, že jmenování pana Dragouna není snaha premiéra politicky ovlivnit nezávislou instituci a nový ředitel GIBS bude vykonávat svou práci svobodně a nezávisle," uvedl Vácha.

Poslancům Dragoun před týdnem řekl, že v brzké době chce požádat o vyšší stupeň bezpečnostní prověrky. Nyní disponuje prověrkou na stupeň důvěrné. Počátkem září by měl vystoupit na jednání sněmovní komise pro kontrolu GIBS.

Inspekce vznikla 1. ledna 2012. Murín byl druhým ředitelem této bezpečnostní složky, ve funkci v prosinci 2015 vystřídal Ivana Bílka. Po jeho odchodu inspekci dočasně vede Lenka Haderková.